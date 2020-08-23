Hollanda ve Belçika’da cinayet geniş yankı buldu… Kiralık katil itiraf etti

Kayseri’nin merkez Kocasinan ilçesi Mimarsinan Mahallesi Tarsus Sokak’taki iş yerinde çimento firması sahibi Orhan Adıbelli, kimliği belirsiz bir kişi tarafından vuruldu.. Vücuduna 3 kurşun isabet eden Adıbelli, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

ÖZEL EKİP KURULDU

Cinayetin aydınlatılması için 3 özel ekip kuruldu. Ekipler, 270 kişi ile yüz yüze görüşme yaptı, 750 saatlik MOBESE görüntüsünü inceledi. İncelemede, cinayet şüphelisinin Gaziantep’te yaşayan Emrah Yıldırım olduğu belirlendi. Bunun üzerine Emrah Yıldırım, Gaziantep’te gözaltına alındı. savcılık ifadesinde cinayeti para karşılığında işlediğini söyleyen Yıldırım tutuklandı.

BİR KİŞİ HALA FİRARİ

Genişletilen soruşturma kapsamında cinayete karıştıkları ve azmettirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden Sadık Onur Mert, Doğan Kılıç ve Müslüm Polat tutuklanırken, Müslüm Ede ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Cinayet günü sahte kimlikle kiraladığı otomobille Yıldırım’a şoförlük yapan Vedat Kılıç’ın ise hala firari olduğu öğrenildi.

2 MİLYONA ANLAŞTI

Yıldırım, savcılık ifadesinde şunları söyledi:

* 2012 yılında kasten adam öldürmeye teşebbüs suçundan cezaevine girdim. 7 yıl cezamı çektikten sonra 19 Ekim 2019’da cezaevinden tahliye oldum. Herhangi işim mesleğim yok. Vedat Kılıç benim uzaktan akrabam olur.

* Sahte kimlik ile kiraladığımız araçlarla Kayseri’ye gelip, gittik. Firari Vedat ise, Orhan Adıbelli cinayetinde benim şoförlüğümü yaptı. Müslüm Polat ise cezaevinden koğuş arkadaşım olurdu.

* Bana tetikçilik işi bilgisi geldi. Görüştüğüm kişiler 2 milyon euro vereceklerini söyledi. Ben de yapabileceğimi söyleyince Sadık Onur Mert ile görüştürüldüm.

SİTESİNDE EV TUTMUŞ

Cinayet işlenmeden bir köye giderek atış talimi yaptığını söyleyen Yıldırım şöyle devam etti:

* Sadık Onur Mert bana Vedat Kılıç’ı şoför olarak tayin etti. Müslüm Polat’ın yazıhanesinden 150 bin TL’yi peşin olarak aldım. Vedat Kayseri’ye giderek Talas’ta bir ev kiraladı.

* Ben ayrıca keşif yaparken Orhan Adıbelli’nin oğlunun evinin sitesinde bir ev tuttum. 2 hafta kaldım, amacım Orhan Adıbelli’nin bu siteye gidip gelmediğini takip etmekti. Daha sonra gece gündüz sürekli takip ettik.

‘AĞABEYE GELDİM’

Yıldırım, olay gününü şöyle anlattı:

* 6 kişinin oturduğu yere doğru gittim, silahı elime aldım, ‘bana o silah ne’ dediklerinde ‘ağabeye geldim’ diyerek Orhan Adıbelli’yi hedef alıp, 5 el sıktım. 3’ünün isabet aldığını gördüm.

* Çizgili gömleğimi, şapkamı ve maskemi çöp tenekesine atarak, bir taksiye binip sakin bir şekilde Talas’a gittim. Sadık Onur Mert, Talas’ta saklanmamı söyledi.

* Rezidanslarda saklandım, sonra Maraş iline, oradan da Antep’e gittim. Orhan Adıbelli’yi öldürmem karşılığında 2 milyon euroya anlaştım ama 200 bin TL vermişlerdir. Ben bu olayı para karşılığı yaptım.

GENİŞ YANKI BULDU

Öte yandan, öldürülen iş insanı Orhan Adıbelli’nin 2012 yılına kadar Hollanda’nın Rotterdam ve Belçika’da faaliyet gösterdiği daha sonra aynı yıl, çete üyeliği ve uyuşturucu kaçakçılığı nedeniyle 8 yıl önce Türkiye’ye kaçtığı iddia edildi.

İsmi Avrupa’da uyuşturucu kaçakçılığına karışan Adıbelli’nin çeşitli Avrupa ülkelerindeki banka hesaplarına bloke konulduğu belirtildi.

Kayseri-Malatya karayolu üzerinde çimento fabrikası kuran Adıbelli’nin ölümü Hollanda ve Belçika medyasında da geniş yer aldı. (DHA)