HSK kararnamesiyle görev yeri değişen hakim ve savcıların listesi 2020! 18 ilin başsavcısı değişti! HSK kararnamesi…

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Kararnamesiyle görev yeri değişen hakim, savcı ve başsavcıların listesi açıklandı. 2020 HSK Kararnamesine göre, adli yargıda 4 bin 261, idari yargıda 465 hakim ve savcının yeri değişti. HSK Kararnamesiyle 18 ilin başsavcısının da görev yeri değiştiği bildirildi. İşte HSK görev yeri değişen hakim ve savcıların listesi…

HSK ADLİ YARGIDA GÖREV YERİ DEĞİŞEN HAKİM VE SAVCILARIN LİSTESİ

HSK İDARİ YARGIDA GÖREV YERİ DEĞİŞEN HAKİM VE SAVCILARIN LİSTESİ

EK: 3- Yeniden İnceleme Taleplerinin Gönderilmesi Yöntemi



HKS’DAN YAPILAN AÇIKLAMA

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi tarafından, Adli ve İdari Yargı 2020 Yılı Ana Kararnamelerine ilişkin çalışmalar, kararname takvimine uygun olarak 17 Haziran 2020 tarihi itibarıyla tamamlanarak karara bağlanmıştır.

Kararname ile atananlardan yeniden inceleme talebinde bulunmak isteyen meslektaşlarımızın, durumlarının bir an önce kesinleştirilmesini sağlamak amacıyla tebligat yapılmasını beklemeksizin, taleplerini en geç 21 Haziran 2020 Pazar günü saat 17.00'ye kadar UYAP personel ekranından “Hâkim Savcı Atanma Talep Formu” başlığı altında yer alan açıklama kısmını doldurmak suretiyle göndermeleri gerekmektedir.

Meslektaşlarımızın ayrıca fiziki dilekçe göndermelerine gerek bulunmamaktadır. (Görev mahallinde bulunmayanların bulundukları yerlerdeki adliyeler aracılığıyla mutlaka UYAP üzerinden göndermeleri gerekmektedir.)

Meslektaşlarımızın yeniden inceleme talepleri Kararname Bürosuna geldikten sonra, atanma talep formlarının ulaştığına ilişkin bilgi, ilgililere 24 saat içinde formda bildirdikleri telefon numaralarına mesaj yoluyla bildirilecektir.

Yeniden inceleme sonuçlarının, 24 Haziran 2020 Çarşamba günü ilan edilmesi planlanmaktadır.

Kararname ile ataması yapılmayan meslektaşlarımızın, yeniden inceleme hakları bulunmamaktadır.

Meslektaşlarımızın müstemir yetki taleplerinin alınmasına ilişkin ilan takvime uygun olarak daha sonra duyurulacaktır.

Meslektaşlarımızın atama tebligatlarının 26 Haziran 2020 Cuma gününden itibaren gönderilmesi planlanmaktadır.

Ataması yapılan meslektaşlarımıza yeni görev yerlerinde başarılar diler, kararnamelerin meslektaşlarımıza, ailelerine, yargı teşkilatımıza ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ederiz.

Saygıyla duyurulur.

