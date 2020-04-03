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İBB’den uyarı: Maskesi olmayanlar alınmayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, toplu alanlarda maske takılmasının zorunlu olacağını açıklamasının ardından, İBB'den dikkat çeken bir açıklama geldi. İBB Sözcüsü Murat Ongun, yarından itibaren yüzünde maskesi olmayan yolcuların toplu taşıma araçlarına alınmayacağını ifade etti.

22:18 -
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İBB’den uyarı: Maskesi olmayanlar alınmayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, akşam saatlerinde corona virüse (Covid-19) karşı alınan yeni tedbir kararlarını açıkladı.

Erdoğan, yarından itibaren toplu alanlarda maske kullanma zorunluluğu olacağını duyurdu. Konuyla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun da açıklama yaptı.

“İSTANBULLULARIN DUYARLI OLACAĞINDAN ŞÜPHEMİZ YOK”

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ongun, “Yarından itibaren otobüs, metro, metrobüs ve şehir hatları vapurlarına yüzünde maskesi olmayan yolcular alınmayacaktır. Değerli İstanbulluların bu hassas konuda duyarlı olacaklarına şüphemiz yoktur” ifadelerini kullandı.

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