İki feci kaza: Nişanlı çifti ölüm ayırdı

Erhan KAYTANBAY

İlk kaza Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde öğlen saatlerinde Karasu Caddesi üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki panelvan tipi araç yolun karşısına geçen Hakan Ş. (23) ve nişanlısı Hande K. (21)’ye çarptı.

DİREĞE ÇARPARAK DURABİLDİ

Nişanlı gençler çarpmanın etkisi ile yola savrulurken sürücüsünün kimliğine ulaşılamayan panelvan ise kaza esnasında kontrolden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğini devirdi.

AİLELER SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Yolun hemen karşısında oturan genç kızın ailesi acı fren sesi sonrası hemen evlerinin önünde yaşanan kazaya müdahale etmek için olay yerine geldi. Bu esnada kızları ve damatlarının yola savrulduğunu fark eden aile sinir krizleri geçirdi.

1 AY SONRA DÜĞÜNLERİ VARDI

İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ekibi ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Hakan Ş. (23) ve nişanlısı Hande K. (21) 112 Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Hande K. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hakan Ş.’nin ise durumunun ciddiyetini koruduğu açıklandı.

Kazanın olduğu bölgede oturan çiftin düğün hazırlıkları için Adapazarı merkezine gitmek üzere oldukları öğrenildi. Öte yandan kazayı duyanlar tarafından araçtan çıkartılan panelvan sürücüsü ise olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Kaza sonrası polis olay hakkında işlem başlattı.

VATANDAŞLAR YARALIYI ALEVLERDEN KURTARDI



Uğur AKAGÜNDÜZ

Edirne’de ise Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazası, korkutan görüntülere sahne oldu. Otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazanın şiddeti ile yol kenarındaki bir işletmeye savrulan motosiklet alev alırken; sürücüsünü alevlerden vatandaşlar kurtardı. Korkunç kazadan yaralı olarak kurtuld sürücü Yasevim ilgüz’e ilk müdahalenin ardından Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.