İmamoğlu Eyüpsultan’da dua etti

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Taksim Cumhuriyet Anıtı’na çelenk koyup Hacıosman’daki Atatürk Kent Ormanı’nın açılışını gerçekleştirdikten sonra Eyüpsultan’a gitti.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ile bir araya gelen İmamoğlu’na, İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Mahir Polat eşlik etti. İmamoğlu ve Köken, Polat’ın rehberliğinde Eyüp Sultan Camii, Ummi Sinan Türbesi, Karyağdı Baba Türbesi, Baba Haydar Semerkand Türbesi, Pir Abdul Mecid Sivasi Türbesi, Şeyh Yahya Efendi Külliyesi ve Şeyh Murad Efendi Tekkesi gibi kutsal mekanlar ile tarihi kişiliklerin mezarlarını ziyaret etti.

”BÖYLE MÜHİM TOPRAKLARIN HİZMETKARLARIYIZ”

İmamoğlu, ziyaret amaçlarını Köken'e, Osmanlı İmparatorluğu’nun en önemli astronom, matematikçi ve dil bilimcilerinden Ali Kuşçu'nun kabri başında şu sözlerle dile getirdi:

”Başkanım, bugün öyle özel bir an ki aslında, akşam Kadir Gecesi, hep beraber dua edeceğiz. Bugün, 19 Mayıs. Onun için biz dedik ki İstanbul’un en manevi alanında böyle bir gezi yapalım. Çünkü ne kadar mühim toprakların aslında hizmetkarıyız şu anda hep beraber. 19 Mayıs önemli, çünkü bir güneş doğdu Anadolu’da ve insanlar uyandı, 5 yıllık işgali dindirdi 1923’te. Böyle özel bir günde, minnet duyduğumuz bu toprakların, güzel insanlarının huzuruna gelmek, onları ruhuna bir Fatiha okumak sorumluluğumuzdur diye düşündük. Bugün onun için Eyüpsultan’ı tercih ettik özellikle.”

VATANDAŞLARI KIRMADI, GÜVERCİNLERİ BESLEDİ

Vatandaşın fotoğraf çektirme isteğini kırmayan İmamoğlu’nun Eyüpsultan Meydanı’nda güvercinlere yem atması, renkli görüntülerin yaşanmasına neden oldu.