İmamoğlu’ndan ‘iyilik seferberliği’ çağrısı!

Vatandaşları “iyilik seferberliği”ne çağıran İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, dayanışmanın insanlığın hayatta kalması için en iyi ruh olduğunu ifade etti.

Vatandaşları, yoksullar için iftar hazırlamaya davet eden İmamoğlu, “Sormayın, doğrudan ihtiyacı olana yardım edin” dedi.

“İYİLİĞİN VÜCUT BULDUĞU İNSANLARSINIZ”

Yerel seçim sürecinde ve sonrası çalışmalarında aktif olarak görev almayı amaçlayan gönüllü vatandaşlardan oluşan İstanbul Gönüllüleri, sosyal medya hesabından, İmamoğlu'nun vatandaşlara “İyilik seferberliği” çağrısında bulunduğu bir video yayınladı.

Berber, kuaför, bakkal, taksi durağı gibi esnafların yanında olunması gerektiğini belirten İmamoğlu, şöyle konuştu:

* Sevgili İstanbul Gönüllüleri sizler, bu kadim şehirde iyiliğin vücut bulduğu insanlarsınız.

* Sizlerden bugüne kadar yaptıklarınızı yapmaya devam etmenizi değil, kat kat üstüne çıkmanızı bekliyorum.

* Çünkü hep beraber, tarihte ender görülen mücadelelerden birinden geçiyoruz.

* Bu zor günlerde hepinizi bir büyük iyilik seferberliğine davet ediyorum.

* Gücünüz yettiğince etrafınızdaki yoksullar için iftar hazırlayın ve ikram edin.

* Rutin hizmet aldığınız berber, kuaför, bakkal, taksi durağı gibi esnafları arayın, bu zor günlerde onların yanında olun, hatırını sorun.

“MİLLETÇE BİRBİRİMİZİ İYİLEŞTİRMEK İÇİN SEFERBER OLALIM”

İstanbul Gönüllüleri'ne de yürekten teşekkür ettiğini ifade eden İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

* Dayanışma ruhu insanlığın hayatta kalması için en iyi ruhtur.

* Gün bugündür. İyilik yapın.

* Geçmişte size iyilik yapmış insanları arayın ve onlara birkaç cümle ile teşekkür edin.

* Sormayın, doğrudan ihtiyacı olana yardım edin.

* Şair Şükrü Erbaş'ın dediği gibi, “Ben bir güzellik gördüm, insanlar içinde bir yalnızlık gördüm. Kısacık gördüm, uzun baktım, canımdan fısıldadım. İnsan sevmezse ölür”.

* İyiliği büyütelim ki, yaşadığımız şehir cennete dönsün.

* Milletçe birbirimizi iyileştirmek için seferber olalım.

* Gücü yeten, varlığı olan herkesi bu iyilik seferberliğine katılmaya davet ediyorum.

* İyilik yapmak için bir araya gelen İstanbul Gönüllüleri'ne yürekten teşekkür ediyorum.

* Sizleri de İstanbul Gönüllüsü olmaya davet ediyorum.