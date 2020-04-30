İngiltere’den Türkiye’ye getirilen Mehmet Okan: Balık istifi getirildik, hasta olmayanlar hasta olmuştur

İsveç’te corona virüsü teşhisi koyulan ve tedavi edilmeyerek evine gönderilen Emrullah Gülüşken’in özel uçakla Türkiye’ye getirilmesi tartışılmaya devam ederken, 16 Nisan’da İngiltere’den yurda getirilen Türklerin görüntüleri ortaya çıktı.

İngiltere’nin başkenti Londra’dan gelen ve Çankırı’da Emir Karatekin Öğrenci Yurdu’nda karantina altına alınan Mehmet Okan, kendilerini taşıyan THY uçağını görüntüledi. Okan, Türkiye’ye geliş sürecinde yaşadıklarını Sözcü’ye anlattı.

“TAHLİYE SÜRECİ TAM BİR FİYASKOYDU”

Türkiye’ye getirilmelerinin başlı başına bir olay olduğunu dile getiren Okan şunları söyledi:

* Londra’da bir hayat kurmaya çalışıyordum. 3 ay önce bir ev kiraladım. Sonra bu salgın çıktı.

* Ülkeme dönmem için bir şansım olduğunu belirterek 8 saat önceden haber verdiler. 8 saatte hazırlandım. Havaalanında 10 saat bekledik.

* Normal zamanda 100 Sterlin olan bileti 221 Sterline aldık. Uçakta balık istifi oturduk. Bir koltuk bile boş bırakılmadı. Hasta olmayanlarda hasta olmuşlardır.

Okan, Londra’dan yapılan tahliye sürecinin başından sonuna kadar bir fiyasko olduğunu ileri sürdü.

“YURTLARIN GENEL DURUMU İYİ AMA…”

Çankırı’da karantina kaldığı yurdun genel durumunun iyi olduğunu dile getiren Mehmet Okan sözlerini şöyle sürdürdü:

* Şunu da belirtmek isterim ilk 48 saat sadece günde 1,5 litre su alabildik kantine ulaşmak mümkün olmadı. Yani ben şahsen ilaç kullanan ve kilolu biri olduğum için susuz kaldım.

* Su dağıtan görevliye durumu belirtmeme rağmen su veremeyeceğini belirtti. Daha sonra AFAD bizim için alış veriş yaptı. Ama fiyatlar çok yüksekti.