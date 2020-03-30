İstanbul’daki skandal görüntüleri şoförler anlattı

Dün (29 Mart Pazar günü) İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Otobüs AŞ'ye bağlı 2 hatta yaşanan yoğunluğa dair görüntüler sosyal medyaya yansımıştı.

Pazar sabahı 06:00 sularında yaşanan bu yoğunluğun bu zamana kadar görülmemiş bir hareketlilik olduğunu tespit eden İBB, sıra dışı hareketlilik üzerine her iki otobüste de şoförlerin ikazına rağmen 50'ye yakın kişinin bir anda bindiğini tespit etmişti.

“ORGANİZE KÖTÜLÜK”

Olayın daha iyi anlaşılması için her iki hatta o saatte otobüsleri kullanan şoförlerin bilgisine de başvuran İBB, “Hiçbir Pazar sabahı 06:00 sularında yaşanmayan hareketliliğin, sokağa çıkma oranının yüzde 90 azaldığı İstanbul'da bugün gerçekleşmesi şüphe ile karşılanmıştır” tezini ve “Sırf İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nu karalamak için yapılan bu organize kötülük” olduğu gerçeğini doğruladı.



“KUMPAS OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM”

Olay anını anlatan 62 No'lu Kağıthane-Kabataş Hattı / B1530 No'lu otobüsün şoförü Ertuğrul Arslan, Pazar sabahı saat 06:15'te o 47 yolcunun tek duraktan bir anda binmesinin, hiç görülmemiş imkansız biz şey olduğunu söyledi.

Araçta o ana kadar 3-4 yolcu bulunduğuna dikkat çeken Arslan, araca sonradan bir kişinin, “Niye susuyorsunuz, niye Beyaz Masa'yı aramıyorsunuz. Bu adam niye bu kadar çok yolcu alıyor?” dediğini belirtti.

Şoför, “Sonradan da öğrendik, arkadan birisi kamerayla çekiyormuş. Ben bunun bir kumpas olduğunu düşünüyorum. Bu hatta Pazar sabahı bu saatte bu kadar yolcunun olması görülmemiş bir şey, imkansız” ifadelerini kullandı.

“NORMAL GÜNDE BİLE O KADAR YOLCU OLMASI MÜMKÜN DEĞİL”

146 No'lu Boğazköy-Bakırköy Hattı – A1737 No'lu otobüsün şoförü Ahmet Tiryaki ise Pazar sabahı 05:40 civarında hareket ettiğini ve 10 durak kadar 1-2 olduğunu belirterek şunları kaydetti:

* KİPTAŞ ve Kültür Durağı'nda yoğun bir yolcu olduğunu fark ettim. Yolcular oturma yerlerini doldurmuştu.

* Üçüncü durakta sosyal mesafenin korunması için yolcuları ‘binmeyin, 5 dakikaya kadar boş araç gelecek' diye ikaz etmeme rağmen kimse beni dinlemedi.

* Arabaya saldırır vaziyette bindiler. 3 senedir aynı hatta çalışıyorum. Şu sıkıntılı dönemde Pazar günü o saatte o yolcunun olması mümkün değil. Art niyet aramamak mümkün değil” diye konuştu.

Öte yandan, yolculuk anına ait kamera görüntülerinde, otobüslerde İBB'nin Koronavirüs afişlerinin, “Sosyal mesafeni koru, bu koltuğu boş bırak” yazılı çıkartmaların yapıştırılmış olduğu görüldü.

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