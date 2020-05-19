İstanbul Boğazı’nda havai fişekli 19 Mayıs kutlaması!

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı İstanbul’da coşkuyla kutlandı.

Gün içinde yapılan çeşitli etkinliklerin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 19 Mayıs’ı saat 21.05’te İstanbul Boğazı’nda gerçekleştirilen havai fişek ve ışık gösterisiyle kutladı.

“19 MAYIS KUTLU OLSUN”

Twitter hesabından bir paylaşım yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da şu ifadeleri kullandı:

* Fırtınalı denizler aşıldı, bin bir güçlükle baş edildi.

* Hepsi bağımsız ve özgür bir ülke içindi.

* Bu şehrin bu ülkenin insanları, pırıl pırıl gençleri açılan yolda yılmadan yorulmadan yürümeye devam edecekler.

* 19 Mayıs kutlu olsun. DHA