İstanbul’da corona partisinin cezası belli oldu

Corona virüsü salgını sebebiyle sosyal mesafenin korunması çağrıları yapılırken, bir evde düzenlenen bir eğlence partisi büyük tepkiye neden oldu. Kullanıcıların hızla paylaştığı görüntülerle ilgili soruşturma başlatıldı.

İstanbul Emniyeti’ne bağlı siber polisi görüntüyü paylaşan Elif K.’nın izine ulaştı. Yapılan çalışmalarda, partinin düzenlediği adresin Büyükçekmece’de bir villa olduğu tespit edildi.

DÖRT GÖZALTI

Gece kulüplerini aratmayan görüntülerle ilgili Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri parti düzenlenen o villaya baskın düzenledi. Zabıta ekipleri eşliğinde yapılan çalışmada 11 kişiye ceza kesildi. Ceza kesilen şüphelilerden partiyi organize eden 4 şüpheli ise gözaltına alındı.

ADLİ KONTROL

Zabıta ekiplerince villanın kapıları mühürlenirken, gece emniyette geçiren şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi. Dört şüpheli hakkında adli kontrol hükmü uygulanarak 2 ay boyunca ikametlerinden çıkmasının yasaklanmasına karar verildiği öğrenildi.