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İstanbul’da operasyon: Çok sayıda gözaltı

İstanbul'da sabah saatlerinde torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. 

Güncellenme: 08:23, 01/12/2020
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları uzun süreli teknik ve fiziki takibin sonucunda kimliklerini belirledikleri uyuşturucu satıcılarını yakalamak  için harekete geçti.

Sabah saatlerinde eş zamanlı olarak çok sayıda adrese operasyon yapıldı. Operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

FOTO: DHA

Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi’deki İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.  Şüphelilere ait adreslerde yapılan arama uyuşturucu  madde ele geçirildi. (DHA)

Emniyet gözaltı istanbul operasyon uyuşturucu
Yayınlanma Tarihi:08:11,
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