İstanbul’da ‘Satılık Böbrek’ operasyonu

Operasyon, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Rus uyruklu I.V.’nin, Ukrayna uyruklu M.K.'dan böbrek almak için etik kurula başvurdu. İkilinin “Üvey kardeşiz” diye yaptıkları başvuruyu şüpheli bulan polis, harekete geçti.

Yapılan incelemede Rus I.V.’nin Ukraynalı M.K. ile böbrek nakli karşılığında 15 bin dolar karşılığında anlaştığı belirlendi. İkilinin akraba olmadığını tespit eden ekipler, operasyon düzenledi. Baskında, 2 şüpheli ve yasadışı organ nakli için yardımcı oldukları anlaşılan 3 şüpheli yakalandı. I.V. ve M.K. tutuklanırken diğer 3 şüpheli serbest bırakıldı.

ORGAN TİCARATİNDEN KAYITLARI ÇIKTI

Diğer bir operasyonda ise “Etik Komisyon Kurulu”na böbrek nakli olmak üzere alıcı ve verici olarak başvuran T.Ü. ve R.A. isimli kadınların da yasadışı böbrek nakli yaptığı anlaşıldı ve kadınlar gözaltına alındı. Polis ekiplerine gerçekleştirilen bir diğer operasyonda ise, Kırgızistan uyruklu T.P. ve Z.V. isimli iki kişi kendilerini amca yeğen olarak göstererek organ nakli yaptırmaya çalıştı. Ancak polis ekipleri ikilinin yalan söylediğini ve para karşılığı organ nakli yaptırmaya çalıştığını ortaya koydu.

“BÖBREKLERİMİ SATIYORUM”

Sosyal medya üzerinden organ satışı ile ilgili de çalışma yapan polis, böbreklerini satmak istediklerini belirten 4 şüpheliyi yakaladı. Şüpheliler hakkında adli kontrol hükmü uygulandı. Polis ekipleri, mail olarak bir çok kişiye gönderilen “Böbreklerimi satıyorum” mesajı üzerine de operasyon düzenleyerek bir kişiyi gözaltına altına aldı.

İNSAN TİCARETİ

Organ ticaretiyle ilgili çalışma yapan ekipler, araştırmalar sırasında, insan ticareti yaparak bir kadını fuhuşa zorlayan bir şebeke de tespit etti. Uganda uyruklu J.N. isimli kadını çalışmak için Türkiye'ye davet ederek kandıran ve fuhuşa zorlayan 3 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

ETİK KURULU AŞMAK İÇİN SAHTE AKRABALIK

Türkiye'de organ nakli yasağının olmaması illerdeki “Etik kurul” kararı ile nakil yapılabilmesi sebebiyle bir çok yabancı, böbrek nakli için ülkemizi tercih ediyor. Ancak yasalar gereği organ naklinde para alışverişinin olmaması gerekiyor. Ancak 4'üncü dereceye kadar yakınlıkları bulunan kişiler birbirlerine etik kurulun onayıyla organ verebiliyor. Yabancılar arasında akrabalık olmaması halinde etik kurul para alış verişi şüphesiyle detaylı inceleme yaptığı için bir çok yabancı, sahte belgelerle kendilerini akraba olarak gösteriyor.