İstanbul’da yağış etkili oluyor

Dolu, sağanak yağış ve fırtınanın beklendiği şehirleri Meteoroloji, ani sel su baskını ve oluşabilecek hortumlara karşı uyardı.

Uyarıların ardından İstanbul’da yağış etkili olmaya başladı. Taksim Meydanı’nda yağmurdan korunmak için şemsiye ile yürüyenler rüzgar nedeniyle zor anlar yaşadı. Birçok kişinin şemsiyesi kırıldı.

Dolu, sağanak yağış ve fırtınanın beklendiği şehirleri Meteoroloji, ani sel su baskını ve oluşabilecek hortumlara karşı uyardı. Hava durumu durumundaki ani değişiklikle AFAD'dan önlem açıklaması yapıldı.

AFAD İSTANBUL VE ÇEVRESİNİ UYARDI

Yapılan açıklamada “Trakya kesimi, İstanbul, Balıkesir ve Çanakkale çevreleri ile Bursa'nın batı ilçelerinde çok kuvvetli yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve hortum gibi olumsuzluklara karşı AFAD önlem alınmalıdır” ifadelerin kullanıldı.

İZMİR ŞİDDETLİ YAĞIŞ

İzmir, öğle saatlerinde başlayan yağmura teslim oldu. Pek çok ilçede etkili olan yağmur, ilerleyen saatlerde yerini gök gürültülü sağanak yağışa bıraktı.

Bazı bölgelerde dolu yağışı da görülürken yollarda yürümekte güçlük çeken vatandaşlar ayakkabılarını çıkararak yürüdü.

Bazı vatandaşlar ise saçak altlarında yağmurun dinmesini beklemeye başladı. Yağış nedeniyle trafikte de aksamalar yaşanıyor.

TEKİRDAĞ’DA HORTUM ÇATILARI UÇURDU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün için Trakya Bölgesi’nde şiddetli yağmur, dolu uyarısının ardından Tekirdağ’ın Marmara Ereğlisi ilçesinde öğleden sonra hortum çıktı.

Marmara Denizi’nde ilçenin Bahçelievler ve Mustafa Kemalpaşa mahallesi açıklarında meydana gelen hortum bazı ağaçları devirirken, birçok evin çatısına zarar verip, elektrik tellerini kopardı.

DOLU UYARISI ARAÇ SAHİPLERİNİ HAREKETE GEÇİRDİ

Bursa Valiliği tarafından yapılan şiddetli yağış ve dolu uyarısı üzerine araç sahipleri tedbir aldı. Birçok sürücü araçlarını güvenli yerlere park ederken, bazıları ise kilim ve battaniye ile araçlarını korumaya çalıştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Bursa Valiliği tarafından yapılan şiddetli yağış ve dolu uyarısının ardından arabalarını korumak isteyenler seferber oldu. İnegöl ilçe merkezinde bazı araç sahiplerinin doluya karşı battaniye, kilim ve kartonla arabalarını muhafaza etmeye çalıştıkları görüldü. Ancak ilçeye şu saatte kadar ne yağmur ne de dolu yağdı.

HAFTA SONU ETKİSİNİ KAYBEDECEK

Meteoroloji’nin tahminlerine göre perşembe ve cuma günü etkili olacak zorlu hava şartları cumartesi günü etkisini azaltacak. Pazar gününden itibaren yağışlar yurdu terk edecek.

METEOROLOJİ’DEN BİRÇOK İLE UYARI

Afyon, Isparta, Burdur, Eskişehir, Ankara'nın Batısı, Bolu, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel kuvvetli yağış beklendiğini belirten Meteoroloji, İç Anadolu'nun güney ve batısı ile Batı Akdeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli rüzgar ile fırtınanın etkili olmasının beklendiğini ifade etti.

Meteoroloji’nin 9 Ekim Cuma günü saat 23:00’de etkisinin geçmesinin beklendiğini açıkladığı uyarıda “Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren Afyon, Eskişehir, Isparta ve Burdur çevrelerinde, yarın sabah saatlerinden itibaren Ankara'nın batısı, Bolu, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, dolu, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

Meteoroloji, bitiş zamanının 9 Ekim Cuma günü saat 19:00 olduğunu aktardığı uyarıda da “Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Cuma) İç Anadolu'nun güney ve batısı ile Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (40-60 km/saat, hamlesi 60-80 km/saat) beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, toz fırtınası gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadeleri kullanıldı.