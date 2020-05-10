İstanbul’da yasağın ardından raylı hatlarda yeni tarife!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), sokağa çıkma yasağının ardından pazartesi günü raylı hatların tarifelerinde düzenlemeye gitti.

Yeni tarife planına göre belirlenen metro hatları 06:00 – 23:00 saatleri arasında çalışacak.

“SEFER SAATLERİ UZATILMIŞTIR”

İBB iştiraki Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamada, “Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında sefer saatlerinde kısıtlama yapılmış olan hatlarımızda 11 Mayıs Pazartesi gününden itibaren sefer saatleri uzatılmıştır” denildi.

FÜNİKÜLER HATTI AÇILIYOR

Yolcu sayılarında yaşanan düşüş nedeni ile işletmeye kapatılan F1 Taksim-Kabataş füniküler hattının da 11 Mayıs Pazartesi günü yeniden işletmeye açılacağı duyuruldu.

BAZI TRAMVAY HATLARI VE TELEFERİKLER KAPALI OLACAK

Yolcu sayılarındaki %90’ın üzerindeki düşüş nedeni ile daha önce işletmeye kapatılmış olan T3 Kadıköy-Moda tramvay hattı, TF1 Maçka-Taşkışla teleferik hattı ve TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hattının mevcut durum devam ettiğinden ikinci bir talimata kadar işletmeye kapalı kalacağı açıklandı.

“OLAĞANÜSTÜ YOLCU KISITLAMASI SÜRMEKTEDİR”

İBB Sözcüsü Murat Ongun ise basında yer bulan haberlerin aksine toplu taşımanın yüzde 100 kapasiteyle çalışacağını belirtti.

Ongun açıklamasında, şu bilgileri paylaştı:

* Provokatif haberlere itibar etmeyiniz.

* İstanbul'da yarın toplu taşıma 5.700 araç ile %100 kapasite gerçekleşecek.

* Normalleşme başlamakta ancak toplu taşımadaki olağanüstü yolcu kısıtlaması sürmektedir.

* Metro 23.00'e kadar, Taksim-Kabataş füniküleri de normal hizmet verecektir.

YENİ TARİFE PLANINDAKİ METRO HATLARI

Yeni tarife planına göre, 06:00 – 23:00 saatleri arasında çalışacak hatlar şu şekilde:

* M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro hattı,

* M1B Yenikapı-Kirazlı metro hattı,

* M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı,

* M3 Kirazlı-Olimpiyat-Başakşehir metro hattı,

* M4 Kadıköy-Tavşantepe metro hattı,

* M5 Üsküdar-Çekmeköy metro hattı,

* M6 Levent-Boğaziçi Ü./Hisarüstü metro hattı,

* T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattı,

* T4 Topkapı-Mescid-i Selam tramvay hattı,

* F1 Taksim Kabataş füniküler hattı.