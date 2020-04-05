İYİ Partili Kabukçuoğlu, şehir hastanelerinin maliyetini verdi: Fahiş fatura 96 milyar dolar

‘'Bu para sadece bizim değil, bizden sonra gelen nesillerin ve torunlarımızın da omuzlarına yıkılacak olan yüktür'' diyen Kabukçuoğlu, 2002 yılında ithal ilaca 1.18 milyar dolar ödenirken, 2018 yılında bu rakamın 4,9 milyar dolara çıktığını da vurguladı.

ÖDEMİŞ MODELİ

Kabukçuoğlu TBMM'de yaptığı açıklamada, bütçe imkanları ile yapılan Ödemiş Devlet Hastanesi'ni örnek göstererek, ‘'Şehir hastaneleri için hasta başına maliyet 338 bin dolarken, Ödemiş Devlet Hastanesi için hasta başına maliyet 43 bin dolar'' dedi ve şunları söyledi:

*Yakın zamanda bitecek olan hastanelerle birlikte şehir hastaneleri toplam 10 milyar 777 milyon dolara mal olacak. 300 yataklı Ödemiş Devlet Hastanesi'ne ödenen para ise 15 milyon dolar.

*Şehir hastaneleri yerine kamu yararı düşünülüp bu muhasebeyle hesap yapılmış olsa, tüm şehir hastanelerinin bize maliyeti 1 milyar 350 milyon dolar olacaktı.

*Bu hastanelerin sözleşme süreleri bittiğinde ise devletin kesesinden çıkacak olan para 96 milyar dolardır, Bu yalnız bizim değil,, bizden sonra gelen nesillerin, belki de bizim torunlarımızın omzuna yıkılacak olan maddi bir külfettir, maddi bir yüktür.

VERİMLİ DEĞİL

Dr. Arslan Kabukçuoğlu, 2002 yılında ithal ilaca 1.18 milyar dolar ödenirken bu rakamın 2018 yılında 4.9 milyar dolara çıktığını da belirterek ‘'2002 yılında ülkede işsizlik yüzde 10.5 civarındaydı.

Şu anda ise yüzde 13.7 oldu. Günümüzde kabul edilen 200-600 yataklı dışındaki hastane rantabl bir hastane değildir'' dedi.