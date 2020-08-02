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İzmir’deki yangın güçlükle söndürüldü!

İzmir’in Menderes ilçesi Çile Mahallesinde dün meydana gelen yangının ardından bugün de öğlen saatlerinde çıkan orman yangınına iki uçak, 4 helikopter, 10 arazözle müdahale edildi. Köyde birçok evin bahçesine kadar ulaşan yangınlar, orman yangın söndürme ekipleri ve İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin çabasıyla evlere sıçramadan söndürüldü.

Latif SANSÜR
17:29 -
Haberler Gündem

İzmir’in Menderes ilçesi iki günde iki orman yangını dehşeti yaşadı. Dün Çamönü Mahallesinde başlayan ve evlere sıçramadan güçlükle kontrol altına alınan orman yangınından sonra, bugün de Çile Mahallesinde yangın çıktı.

Büyük bölümü çam ormanı içinde bulunan Çile Mahallesinin girişinde başlayan orman yangını şiddetli rüzgarla büyüdü.

FOTO: SÖZCÜ

BİRÇOK EVİN BAHÇESİ VE ZEYTİNLİKLER YANDI

Saat 13:30 sıralarında başlayan ve hızla yayılan yangının evlere sıçramaması için orman yangın söndürme ekipleri ile İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri büyük çaba harcadı. Yangına 2 uçak, 4 helikopter, 10 arazöz ile müdahale edilmesine rağmen hızla genişledi.

Bunun üzerine çevredeki diğer yangın söndürme ekipleri bölgeye sevk edildi. Tedbir amacıyla Kuşadası İzmir kara yolu, Ahmetbeyli mahallesinden itibaren trafiğe kapatıldı.

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Son güncelleme: 17:33 02.08.2020
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