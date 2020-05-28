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Kabine toplantısı başladı! Erdoğan açıklama yapacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Huber Köşkü'nden video konferans yöntemiyle son kez yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ne başkanlık edecek. Toplantının ana gündemi, hafta sonları uygulanan sokak yasakları ile çocuk, genç ve 65 yaş üstüne getirilen kısıtlamaların sürüp sürmeyeceği olacak.

15:27 -
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Kabine toplantısı başladı! Erdoğan açıklama yapacak

Huber Köşkü’nde son kez video konferans yöntemiyle yapılacak kabinede 3 Haziran’da bitecek seyahat yasağının yanı sıra, 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı grubun sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili değerlendirmeler yapılacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter’dan paylaştığı mesajda, ”Genç arkadaşlarım, sokağa çıkma kısıtı kalktı. Maalesef bu uygulama 15-20 yaş grubunu, 65 yaş üstü büyüklerimizi ve 14 yaş altı çocuklarımızı şimdilik içeremiyor. Sabırlı olmanızı, bize biraz daha zaman tanımanızı rica ediyorum” demişti.

Nikah salonlarının da sosyal mesafe kurallarına göre düzenleme yapma şartıyla faaliyete geçmesi bekleniyor.

Toplantıda umuma açık istirahat ve eğlence yerleri ile çay bahçesi, dernek lokalleri, ören yerleri ile müzelerin 1 Haziran itibarıyla açılmasının da değerlendirileceği ifade ediliyor.

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Son güncelleme: 16:04 28.05.2020
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