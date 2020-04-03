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Kaç doğumlular sokağa çıkamayacak?

Corona virüsü önlemleri kapsamında alınan yeni kararlar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Gençlerin sokağa çıkma yasağının da yer aldığı karar sonrası 'Kaç doğumlular sokağa çıkamayacak?' sorusu merak edilmeye başlandı.

21:17 -
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Kaç doğumlular sokağa çıkamayacak?

Bilim Kurulu toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, corona virüsü tedbirleri kapsamında 20 yaş altındakilere sokağa çıkma yasağı getirildiğini açıkladı. Peki kaç doğumlular sokağa çıkamayacak?

KAÇ DOĞUMLULAR SOKAĞA ÇIKAMAYACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Sokağa çıkma kısıtlamasını da 20 yaş altına çektik. 1 Ocak 2000 doğumlulardan sonrası da bu geceden itibaren sokağa çıkamayacaktır.”

MASKE TAKMAK ZORUNLU OLACAK

*65 yaş üstü sıkınta da 20 yaş altı sıkında değil gibi bir garantimiz yok. Temel ihtiyaç malzemeleri temin edilebilir. Dışarı çıkmak zorunda olan vatandaşlarımız için de yeni bir uygulama başlatıyoruz. Pazar yerleri ve marketler gibi, insanların toplu bulunduğu alanlarda herkesin maske takması zorunlu olacaktır.

*Tüm bunlara ilave olarak Türkiye genelinde insan hareketliliğini azaltmak için gereken tedbiri almayı sürdüreceğiz. Gereken ilave tedbirler illerde alınıp uygulanabilecektir.

CEZA UYGULANACAK

*Sokaklar dahil tüm kamuya açık mekanlarda asla bir arada bulunulmayacak, sosyal mesafeye en az 3 adım olarak riayet edilecektir. İkazlara uymayanlara gereken idari ve adli cezalar tereddütsüz şekilde uygulanacaktır.

*Ülkemide hayatı ne zaman normale döndüreceğimiz 83 milyon olarak bizlerin elindedir.

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Son güncelleme: 21:19 03.04.2020
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