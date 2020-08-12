Kadın kılığına girip kuyumcu soydular!

Olay, Adana’nın Yüreğir ilçesinde meydana geldi. Kadın kılığındaki iki kişi Kozan Yolu üzerindeki bir kuyumcuya müşteri gibi girdi. Dükkan sahibi Osman B.’yi tabancayla yaralayan soyguncular, yanlarında getirdikleri kadın çantasına bir miktar altın doldurup kaçtı.

POLİS HER YERDE SOYGUNCULARI ARIYOR

Çevredeki esnafın ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve 112 Acil ekibi sevk edildi. Yaralı Osman B., ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Gasp ve Cinayet Büro ekipleri soyguncuların yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)