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Kadın zabıtaya küfreden seyyar satıcıya zabıta dayağı

Antalya’da bir seyyar satıcı, kadın zabıtaya küfrettiği ve fiziki saldırıda bulunduğu iddiasıyla diğer zabıtalar tarafından sokak ortasında dövüldü. Sosyal medyada yayınlanan görüntüler büyük tepki çekerken, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

İsmail AKIN
11:54 -
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Muratpaşa ilçesinin en işlek caddelerinden 100. Yıl Bulvarı üzerinde saat 19.00 sırlarında denetleme yapan Antalya Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri ile bir seyyar satıcı arasında kadın zabıta memuruna küfrettiği ve saldırdığı iddiasıyla sözlü tartışma yaşandı.
Çevredeki vatandaşların cep telefonu görüntülerine yansıyan olayda 4 kişilik bir zabıta grubu satıcıyı tartaklamaya başladı. Bir zabıta memurunun ise duvara yasladığı seyyar satıcıya kafa attığı ve ardından satıcının acı içerisinde bağırdığı görüldü.

 “KABUL EDİLEMEZ”

Sosyal medyada tepkiye yol açan görüntüler sonrası Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek bir açıklama yaptı.

Böcek, konuya ilişkin soruşturma başlatıldığını belirterek, “Kadın zabıta memurumuza küfürlü ve fiziki saldırıda bulunan seyyar satıcıyı engellemek için dahi olsa zabıta memurlarımızın şiddet olayına karışmış olması kabul edilemez. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” dedi.

Son güncelleme: 11:57 23.07.2020
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