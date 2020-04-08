Kamu hastanelerinin yeniden açılması teklifi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi

İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Aslan Kabukcuoğlu, milletin sağlığına karşı büyük bir tehdit oluşturan corona virüsü salgınıyla ön saflarda mücadele eden sağlık çalışanlarının, enfeksiyon uzmanlarının her hastanede parça parça çalıştığını ifade ederek, sağlık çalışanlarının belirli hastanelerde toplanmalarının, corona pozitif hastalara daha iyi hizmet vermelerini sağlayacağını ve virüsle ilgili tecrübelerini arttırıp, iş yüklerini azaltacağını söyledi.

SAHRA HASTANELERİ YERİNE ATIL HASTANELER DEVREYE GİRMELİ

Hava alanlarının hastane yapılmaya çalışıldığı, sahra hastanelerinin planlandığı bu dönemde, kamu hastanelerinin hizmete sokulmamasına anlam veremediğini aktaran Kabukcuoğlu şöyle konuştu:

* Atıl tutulan on binlerce yatağa sahip devlet hastaneleri ve askeri hastaneler hizmete sokulmalıdır.

* Bu hastaneler şehir merkezlerinde vatandaşlarımızın rahatça ulaşabileceği hastanelerdir. Bunlara çürüktür, enkazdır gibi söylemlerle kulp takmaya gerek yoktur.

HASTANEYE GİDEN SAĞLAM İNSANLAR RİSK ALTINDA

Devasa şehir hastanelerinin, bakım-onarımı, aydınlatması, ısınma, temizlik ve ulaşımı gibi durumları düşünüldüğünde, enfeksiyon hastanesi olarak kullanılmaya hiç uygun olmadığını aktaran Kabukcuoğlu, her gün binlerce insanın sağlık hizmeti almak için bu hastanelere gelmesiyle, enfeksiyonunun devlet eliyle sağlam insanlara bulaşma riskinin artacağını vurguladı.

NORMAL HASTALAR HASTANEYE GİTMEKTEN KORKUYOR

Normal hastaların enfeksiyona yakalanma korkusu ile hastaneye gitmekten kaçındığını belirten Kabukçuoğlu konuşmasında şunları söyledi:

* Salgından önce hastanelerde tedavi gören hastalar, salgınla beraber aldıkları hizmetlerde aksamalar olmuştur. Normal hastalar enfeksiyona yakalanma korkusu ile hastaneye gitmekten kaçınmaktadır.

* Bazı hastanelere, normal hastaların gitmesi sağlandığı takdirde, evinde enfarktüs geçiren hastalar korkmadan hastanelere gidecek, tedavi olacaktır. Ayrıca burada çalışan personel tedirginlik duymadan hizmet vermeye devam edecektir.

* Bunun için iyi bir şekilde organize olarak, başta kapatılan kamu hastanelerimizin geri açılmasını sağlamalı, karantina hastanelerini diğer hastalıkların tedavisinde mağduriyetlerin yaşanmaması için ayırmalıyız.

AKP VE MHP OYLARI İLE REDDEDİLDİ

Milletvekili Kabukcuoğlu'nun konuşmasından sonra Genel Kurul'da oylanan önerge, AKP ve MHP'nin oyları ile reddedildi.