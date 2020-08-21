Karadeniz’de doğalgaz mı keşfedildi? Türkiye doğalgaz buldu mu?

Türkiye’nin doğalgaz bulmuş olma ihtimali son günlerin gündeminde önemli yer kaplıyor. Müjdenin Karadeniz’de doğalgaz rezervi bulunduğuna ilişkin olması beklenirken bilimsel raporlar Karadeniz’in enerji varlığı açısından potansiyeli olduğunu ortaya koyuyor. Sozcu.com.tr’ye konuşan Eski BOTAŞ Gaz Alımı Daire Başkanı Ali Arif Aktürk, “Bu tür projelerde, arama faaliyeti sırasında elde edilen sismik veriler, bu verileri modelleyen Amerikan ve İngiliz şirketlerine gönderiliyor. Projenin geliştirilmesi süreci 8-10 yılı buluyor” dedi.

KARADENİZ'DE NASIL BİR ENERJİ POTANSİYELİ YATIYOR?



2014 yılında Türkiye Mimarlar ve Mühendisler Odası Jeofizik Mühendisleri Odası Enerji Sektörü Bilimsel Teknik Kurulu'nun hazırladığı Enerji ve Jeofizik raporuna göre Karadeniz'de 7-10 milyar varillik bir petrol potansiyeli var. Aynı zamanda zengin doğalgaz potansiyeli de olan bölgede 1970-2013 yılları arasında 4,6 milyar dolarlık arama çalışması gerçekleştirildi.

YABANCI ŞİRKETLER DE BÖLGEDE ARAMA GERÇEKLEŞTİRDİ



İstanbul Teknik Üniversitesi'nin 2007 yılında hazırladığı ‘Türkiye'de enerji ve geleceği' isimli raporda yer alan bilgilere göre Karadeniz'deki zengin enerji potansiyeli dünya devi şirketlerin de dikkatini çekti. Bölgede, BP-TPAO, Chevron-TPAO ve Petrobras-TPAO ortaklıkları arama faaliyetlerinde bulundu.

AKTÜRK: EXXON 15 YILDIR BULAMIYOR

Eski BOTAŞ Gaz Alımı Daire Başkanı Ali Arif Aktürk, denizdeki doğalgaz ve petrol arama faaliyetlerine ilişkin sozcu.com.tr'ye değerlendirmelerde bulundu.

Petrol ve gaz projelerinin bugünden yarına geliştirilemeyeceğini, özellikle deniz projelerinin ayrı bir lig olduğunu belirten Aktürk, “Bu tür projelerde, arama faaliyeti sırasında elde edilen sismik veriler, bu verileri modelleyen Amerikan ve İngiliz şirketlerine gönderiliyor. Projenin geliştirilmesi süreci 8-10 yılı buluyor” dedi. Mevcut petrol ve gaz fiyatları ile nihai yatırım kararı vermenin zor olduğunu belirten Aktürk, ABD'li Exxon şirketinin Karadeniz'de 15 yıldır gaz aradığını ancak henüz sonuca ulaşamadığını söyledi.

DOĞU AKDENİZ OLABİLİR Mİ?



Bu haberi takip eden dakikalarda Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, Trakya açıklarındaki Tuna-1 havzası ve Kıyıköy'de doğalgaz bulunduğunu yazdı. Reuters'ta yer alan haberde ise konuşan iki kaynak Akdeniz dahil hidrokarbon araması yapan üç geminin çalışmalarından umut verici sonuçlar geldiğini vurguladı. Küçük bir ihtimal de olsa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın vereceği ‘müjde'nin Doğu Akdeniz sahasıyla da ilgili olabileceği de ifade ediliyor.