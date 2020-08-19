Karamollaoğlu’ndan ‘Cumhurbaşkanlığı aday’ çıkışı

FOX TV'de Çalar Saat programına katılan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanlığına aday isimlerin tartışılmasını değerlendirdi.

Seçim kararı almadan aday konuşulmasının doğru olmadığını ifade eden Karamollaoğlu, “Ortada fol yok yumurta yok dereyi görmeden paça sıvanmaz ki. Cumhurbaşkanlığı adaylığı seçim kararı alınmadan gündeme gelmez seçim gözükecek en azından 3 ay sonra mı? 6 ay sonra mı? 1 sene sonra mı? Şimdiden Cumhurbaşkanlığı adaylığını gündeme getirmek Türkiye'nin dikkatini dağıtmak için girişimdir” diye konuştu.

“SUNİ GÜNDEM YARATMA ÇABASI”

Karamollaoğlu, cumhurbaşkanlığı adaylığı için Meral Akşener ve Abdullah Gül isimlerinin konuşulduğunun anımsatılması üzerine herhangi bir siyasi partinin genel başkanlığını yürüten, eskiden cumhurbaşkanı olan veya başka birilerinin cumhurbaşkanlığına aday olabileceğine dikkat çeken Karamollaoğlu, söylenen isimlere mahkûm olunmadığını belirterek şöyle dedi:

* İktidar ve çevrelerinin Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığı adaylığından korkup kormayacağını bilmiyorum ama öyle bir şekilde AKP gündem oluşturuyor ki basında medyada da sık sık başka haberlere yani ekonomi nereye gidiyor, pandemi ne olacak?

* Bunlar vatandaşın günlük hayatında yer alıyor ama artık sıktı da biraz onun için yeni konuşacak mevzulara ihtiyaç var. Fakat ortada fol yok yumurta yok dereyi görmeden paça sıvanmaz ki.

* Cumhurbaşkanlığı adaylığı seçim kararı alınmadan gündeme gelmez seçim gözükecek en azından 3 ay sonra mı? 6 ay sonra mı? 1 sene sonra mı? Şimdiden Cumhurbaşkanlığı adaylığını gündeme getirmek Türkiye'nin dikkatini dağıtmak için girişimdir.

“BEN LAFA BAKMAM BEN TÜKETTİĞİM ENERJİYE BAKARIM”

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın sosyal medyadan, “Yenilenebilir kaynaklarımız ve ürettiğimiz enerjimizle Türkiye, ekonomik bağımsızlığını tüm dünyaya gösteriyor. Millî enerji ve maden stratejimizle elhamdülillah hedeflerimize tek tek ulaşıyoruz” notuyla yaptığı paylaşımı değerlendiren Karamollaoğlu, şunları söyledi:

* Algı operasyonunda AKP dünyada en önde gelen en başarılı partilerden bir tanesi. Arkadaş ben lafa bakmam ben tükettiğim enerjiye bakarım, ne kadar ödediğime bakarım.

* Siz bununla Türkiye'nin kendine yeterli bir ülke haline geldiğini söylüyorsanız bunu rakamlarla ispat etmek mecburiyetindesiniz. Şu sıralar Türkiye'de ekonomi dibe vurmuş birçok tesis kapanmış.

* Ekonomideki elektrik tüketimi iyice azalmış yaz aylarındayız evet yaz aylarında soğutma için harcanan elektrik biraz fazladır.

* Elektrik tüketimi evlerde, sokaklarda caddelerde eskiyle kıyas edilemeyecek kadar az tabi, kışla kıyas edilemeyecek kadar.

* Dünyada bu konuda çaba sarf eden ülkelerden birisi Türkiye olmalı ancak şimdiye kadar neredeydiniz? Neyle yapıyorsunuz? Kurduğunuz enerji santrallerinden enerji bölümü motorları nereden geliyor, biz mi üretiyoruz bunların tamamını yoksa dışarıdan mı alıyoruz? Kısmen üretebiliyorsak bile başarı sayılır.

“ALENEN İFLAS İLANINDA BULUNACAKLAR, ÖDEYEMİYORLAR”

Türkiye'nin dış ticarette açık verdiğini ileri süren Karamollaoğlu, “Biz neden sürekli dış ticarette açık veriyoruz? Neden dış borçlarımızı ödeyemez hale geldik? Ben geçen hafta Türkiye'nin maratoryum noktasına geldiğini söylemiştim. Artık alenen iflas ilanında bulunacaklar, ödeyemiyorlar. İşsizlik almış başını gidiyor, fiyatları zirve yapmış, doları tutamıyorsunuz hazinede para kalmadı 200 milyar doları harcadınız tam takır olduk borç ne demek borçlu hazine. Böyle bir ortamda Türkiye'nin ekonomik problemlerini çözdüğünüzü yok efendim kendi kaynaklarımızın yeterli olduğunu söylemek sadece bir algı operasyon yapmaktır” ifadelerini kullandı.

“HÜKÜMETİN ÖMRÜ KANAL İSTANBUL'U BİTİRMEYE YETMEZ”

Karamollaoğlu AKP'nin inşaat alanına ağırlık verdiğini ifade ederek şöyle konuştu:

* İşleri güçleri bir yerde fırsatını bulup inşaat yapmak başka bir şeye de akılları ermiyor işte Kanal İstanbul. Birden bire atladık nereden çıktı İstanbul Kanal'ı bize ne getirecek ne götürecek hiç belli değil ama bir şeyi getireceği kesin görünüyor, arsa rantı.

* Herkes gitmiş İstanbul Kanalı’nın geçeceği yeri önceden görmüş öğrenmiş, arsaları çiftçilerden bedavaya satın almış şimdi rant bekliyor. İstanbul Kanalı yapılmazsa bütün bunlar isyan eder.

* Bu hükümette İstanbul Kanalı’nı yapmaktan vazgeçmem diyor ama benim kanaatim onu bitirmeye ömrü yetmez çünkü artık vatandaş uyandı, uyanıyor gerçekleri yaşayarak görüyor. Söz bir noktaya kadar geçerlidir bir noktadan sonra sözün etkisi biter.

“AKŞENER'İN TAVRINI DA TAKDİR EDİYORUM”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yaptığı ‘evine dön' çağrısının ardından Saadet Partisi'nin de seçim öncesinde davet beklemediğini belirten Temel Karamollaoğlu, şöyle konuştu:

* Beklemiyoruz çünkü biz tavrımızı çok net gösterdik. Bu iş başkanlık sistemi ortaya çıktığında başlamıştı. Biz prensip itibariyle başkanlık sistemine karşı değiliz ama Anayasa'nın Meclis'in üstünde bir Başkanlık Sistemine karşıyız.

* Mutlaka Başkanlık parlemento tarafından denetlenmeli onun için de hem referandum da hem de arkasından yapılan seçimlerde biz bize yapılan bu tekliflere karşı net bir tavır sergiledik bundan sonra da ben böyle bir teklifin geleceğine pek ümit vermiyorum ihtimal bağlamıyorum.

* Akşener'in tavrını da takdir ediyorum çok net ifadeler kullandı, Ben böyle bir teklife rıza gösteremem çünkü benim ileri sürdüğüm şartları o da ileri sürdü, ‘böyle bir sistemi benimsiyemem' dedi tebrik ederim.

* Ancak bizim için şu anda hep seçim gündeme getiriliyor ben iktidarın bugünkü haliyle seçime gidebileceğine ihtimal vermiyorum. İktidar derken Sayın Cumhurbaşkanı'nın ihtimal vermiyorum çünkü şuanda sürekli olarak güç kaybediyor.

* Önümüzdeki bir sene içerisinde benim kanaatime göre seçim olmaz ancak bir seneden sonra yani önümüzdeki Eylül'den itibaren seçim beklentisi olur çünkü bundan sonra sayın Cumhurbaşkanı 2 yıllık bir dönem kalmış kendisinin de artık ayakta duracak bir hali kalmamış vatandaşdan da destek her geçen gün azalıyor o halde zararın neresinden dönerse kardır mantığıyla bir seçime gidebilirler.