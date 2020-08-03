Son dakika… Kasayı sayarken fark etti, bankaya götürünce…

Hatalı basım banknot furyasında yeni gelişme… Düzce Akçakoca’da yaşayan market işletmecisi Bülent Öztürk’e adeta talih kuşu kondu. Alışveriş sırasında eline geçen 50 TL’lik banknotta sıfırın eksik olduğunu fark eden Koca, uygun teklifi bekliyor.

Yalı Mahallesi Muhtarı olan Bülent Öztürk, işlettiği markette akşam kasadaki paraları sayarken, 50 TL’lik banknotlardan birinde tuhaflık fark etti. Paradaki sıfırın eksik olduğunu gören Öztürk, banknotun başta sahte olduğunu düşündüğünü belirterek şunları anlattı.

PİYASA FİYATININ ALTINDA TEKLİF GELMİŞ

*Bir hafta sonra yerel bir gazetede darphanenin hatalı para bastığına ilişkin bir haber gördüm. Sahte olup olmadığını anlamak için bankaya götürdüm. Sahte olmadığını söylediler.”

İHA’nın haberine göre; kendisinde hatalı basım 50 TL olduğunu duyan birkaç kişinin telefon açtığını söyleyen Öztürk, beklediği teklifi henüz alabilmiş değil: “Piyasada sunulan paraların altında teklif geldiği için pek düşünmedim. Ama piyasada 70-75 bin gibi teklif sunulduğunu gördüm. Öyle bir teklif gelirse düşünürüz, veririm. Teklifleri bekliyorum.”

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