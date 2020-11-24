Kaşıkçı’nın 30 yıllık arkadaşı anlattı: Tehdit edildi

Washington Post yazarı Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim 2018 tarihinde Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesine ilişkin 26 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada müşteki Hatice Cengiz ve avukatları ile sanık avukatları hazır bulundu. Duruşmada ilk olarak Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 6 şüpheli hakkında açılan 2. dava dosyasının görülmekte olan ana dava dosyası ile birleştirildiği belirtildi.

30 YILLIK ARKADAŞI TANIK OLARAK DİNLENDİ

Duruşmada Cemal Kaşıkçı'nın 30 yıllık arkadaşı olan eski Mısır Cumhurbaşkanı adayı gazeteci Ayman Nour tanık olarak dinlendi. Kaşıkçı ile ölene kadar arkadaş olduklarını söyleyen Nour, “2016 sonrası Cemal bana Kahtani ailesi tarafından tehdit edildiğini söyledi. Kahtani ailesi Suudi Kraliyet ailesine yakındır. Cemal 2016 yılında Muhammed Bin Selman ile görüştü. Görüşme bittikten sonra Cemal tam çıkarken onu geri çağırıp sen sürekli Türkiye'ye gidiyorsun ve Ayman Nour ile neden görüşüyorsun diye sormuş.

Cemal bu soruya cevap vermediğini ancak çok şaşırdığını söyledi bana. Sonra Cemal Türkiye'ye gelince bir fotoğraf çekildik beraber ve Cemal bu fotoğrafı twitter hesabında paylaşıp Muhammed Bin Salman'a cevap olarak ‘Ayman Nour çok eski arkadaşım' yazdı. Muhammed Bin Salman Arap Baharı'na zıt görüşlü bir insandı. Kim Arap Baharı'na karşıysa benim onu savunmadığımı biliyordu. Cemal ile aramızda bu konuşmaların olduğunu biliyordu” dedi.

“HIÇKIRARAK AĞLAMAYA BAŞLADI”

Mahkeme başkanının 2017 yılında Cemal Kaşıkçı'nın bir TV'de yaptığı konuşmayı sorması üzerine Nour, Kaşıkçı'nın Amerika'dayken çok geç bir saatte kendisini aradığını ve yayına çıkmak istediğini söylemesi üzerine yayına çıktığını anlattı. Kaşıkçkı'ya daha önce defalarca yayın talebinde bulunduklarını ancak kabul etmediğini anlatan Nour, “Arabistan hükümetiyle arası kötü olduğu için kabul etmezdi. Yayında ne söyleyeceğinin içeriğini bana söylemedi. Çok garibime gitti. Çok sert açıklama yaptı. Bu sert açıklamaları beni şaşırttı.

1 hafta sonra Cemal İstanbul'a geldi görüştük. Röportaj vereceğini söyledi benim kanalıma. Ancak Skype üzerinden yapılan röportajın silinmesini ve sosyal medyada yayınlanmamasını istedi. Ben ‘neden' diye sordum. Kahtani kendisini aramış çok sert bir şekilde tehdit etmiş. Onun çocukları olduğunu ve tanıdığını söylemiş. Cemal o esnada hıçkırıklarla ağlamaya başladı. Normalde çok sakin bir insandı. Sakinleştirmeye çalıştım. Çok tehdit edildiğini söyledi. Zaten sonraki röportajında da Skype'da yaptığı konuşmanın tam tersi bir konuşma yaptı.

Mısır ile Suudi Arabistan arasında ilişkiler başlamıştı. MBC Suudi kanalı ancak program sunucuları Mısırlıydı. Televizyonda Cemal Kaşıkçı ve benim öldürüleceğimizi söylediler. Ben bu televizyon konuşmasının CD'sini alıp savcılığa verdim” dedi.

İLK GİDİŞİNDE ÇOK SAYGILI DAVRANMIŞLAR

Cemal Kaşıkçı'nın konsolosluğa ilk gidişinden sonra kendisini aradığını ve “Hiç konsolosluğa gittin mi sana davranışları nasıl oldu” diye sorduğunu anlatan Nour, “İlk görüşmeye gittiğinde kendisine çok iyi davrandıklarını çok saygı gösterdiklerini hatta bu adamları böyle eleştirerek zulüm mü yaptık acaba diye bile söyledi.

Ben ona evrağı aldın mı diye sordum. O da bir hafta sonra vereceklerini söyledi. Sonra konsolosluğa ikinci kez gidince de malum olay oldu” dedi. Alınan tanık beyanının ardından mahkeme duruşmaya gelmeyen tanıkların zorla getirilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.