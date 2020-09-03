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Kastamonu ormanları yanıyor, alevler köylere yaklaştı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Derekaraağaç Köyü'nde oranlık alanda dün akşam saatlerinde yandın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan yangında bazı evler zarar gördü. Kontrol altına alınamayan yangınla mücadelenin devam ettiği açıklanırken, alevlerin köylere yaklaştığı öğrenildi.

İsmail AKDUMAN
13:02 -
Haberler Gündem
Kastamonu ormanları yanıyor, alevler köylere yaklaştı

Kastamonu’na bağlı Derekaraağaç Köyü Tekeoğlu Mahallesindeki ormanlık alanda çıkan yangında 4 ev ile 4 samanlık zarar gördü. Mahallede tehlike altında olan evler boşaltıldı.

Dün yangına 2 uçak, 3 helikopter, 40 arazöz, 15 dozer ve 160 personelle müdahale edildi. Uçak ve helikopterle yapılan söndürme çalışmalarına havanın kararması üzerine ara verilince yangını kontrol altına almak güçleşti.

Sabah erken saatlerde yangına havadan ve karadan müdahalenin tekrar başladığı belirtildi.

Foto: SÖZCÜ / Ekipler alevlerin yerleşim yerlerine ulaşmaması için büyük çaba sarf ediyor.

“TÜM GÜCÜMÜZLE DESTEK VERİYORUZ”

Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, belediyeye ait itfaiye araçlarının da yangına müdahale ettiğini belirterek şunları aktardı:

* Taşköprümüzün Derekaraağaç Köyü’nde çıkan orman yangınına tüm ekiplerimizle müdahale ediyoruz. Belediye olarak yangının kontrol altına alınması için Orman Bölge Müdürlüğümüze tüm gücümüzle destek veriyoruz.

* Gece bölgede bulunarak hem hemşehrilerimizin yanında olduk hem de alanda incelemeler yaptık. Rabbim bizlere bu zorlu mücadelemizde yardım etsin. Allah’ın izniyle yangın en kısa sürede kontrol altına alınacak inşallah. Rabbim beterinden korusun.

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