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Kaz Dağları eteğindeki derede balık ölümleri endişelendirdi

Kaz Dağları'ndan doğan Karamenderes Nehri'ni besleyen ana kollardan birisi olan derede toplu balık ölümlerinin görülmesi, yöre halkını endişelendirdi. 

18:38 -
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Kaz Dağları eteğindeki derede balık ölümleri endişelendirdi

Kaz Dağları’nın kuzey yamaçlarındaki Bayramiç ilçesindeki derede toplu balık ölümleri görüldü. Ölen balıklar arasında tatlı su sardalyası, karabalık ve bıyıklı balıklar bulunuyor.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Evciler köyünde yaşayan Adem Ertan toplu balık ölümlerini sosyal medya hesabından “Arkadaşlar zirai ilaçları kullanırken biraz daha duyarlı olalım” notuyla paylaşarak duyurdu.

Karamenderes Nehri, eski adı Skamander olan Kaz Dağı’ndan doğan tamamı Çanakkale ili sınırları içinde akan ve Çanakkale Boğazı ile Ege Denizi’nin kesiştiği bölge olan Truva Tarihi Milli Parkı yakınlarında denize dökülüyor. DHA

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