Kılıçdaroğlu: Erdoğan’ın avukatlarının ayağına küllük getiren yargıçlar var

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Halk TV’de Şirin Payzın’ın konuğu oldu. Gündeme dair açıklamalarda bulunan CHP lideri, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman’ın düğününün ardından Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyaret etmesine değindi.

Kılıçdaroğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

*Bütün yargıçların hukuka ve vicdana göre görev yapmalarını isterim. Hepsi böyle değil maalesef.

*Saray’dan, hatta Erdoğan’ın avukatlarından talimat alan savcı ve hakimler de var. Erdoğan’ın avukatları sigara küllüğü istediğinde, ayağa kalkıp getiren yargıçlar var.

*Bir savcı evlenebilir, evliliği kutlanabilir. Ama bir savcı evlenip soluğu Saray’da alamaz. Cumhuriyet yalnızca savcıların unvanında kullanılır.

*Eğer Saray’ın savcısıysanız Cumhuriyet Savcısı ünvanını kullanmayacaksınız. Erdoğan’ın avukatlarının önünde hazır olda bekleyen savcılar olduğunu da biliyoruz.

SOYLU’NUN AYM AÇIKLAMASINA DEĞİNDİ

AYM'nin ‘Şehirler arası yollarda gösteri ve yürüyüş yapılamaz' hükmünü iptal etmesinin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada, “Ana caddelerde, sokaklarda özgürce yürüyüş hakkının ortadan kaldırılmasını onayladınız. Polis koruması almana gerek yok. Bisikletinle işe git gel bakalım. Anayasa Mahkemesi Başkanı'na söylüyorum kendi arabamla tek başına gitmeye ben varım sen var mısın?” ifadelerini kullanmıştı.

Kılıçdaroğlu’na İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun AYM Başkanı Zühtü Arslan’a yönelik kullandığı bu ifadeler de soruldu.

Demokrasiye vurgu yapan Kılıçdaroğlu, “İçişleri Bakanlığı koltuğunda oturup Türkiye’nin güvensiz olduğunu itiraf etmek enteresan bir şey. Tam tersine Türkiye’nin terörden temizlenmesi gerektiğini ifade edebilirdi. Anayasa Mahkemesi Başkanı’nı bir karar üzerinden hedef alıyorsa zaten demokrasiyi içselleştirmediğini gösterir bu” dedi.

ATATÜRK TARTIŞMASI

CHP içerisinde başlayan Atatürk tartışmasına da değinen Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı;

*İster Gazi Mustafa Kemal deyin, ister Atatürk. Bunlar aynı şey zaten. Bu tartışmalar yapay tartışmalar. Bunlar belli çevreler tarafından CHP’nin içini karıştırmak için körükleniyor.

*Karışmaz. CHP’nin ilkeleri, programı var. Ülkenin sorunlarını çözmek için bir kabiliyeti var. Bizim sorunumuz, doğruya doğru kitlelere kendimizi anlatmak. Kendini iktidara eklemlemiş medya bize yer vermez.

*Toplum bölündü, bu da iktidarın işine geliyor. Ekonomik sorunlar çok ciddi. Halk da bunu görüyor. Ayasofya dediler, ne oldu? Canan Hanım bizim il başkanımız elbette yanındayım.

*Canan Hanım’ın, Atatürk’ü sevmemesi mümkün mü? Bu tartışmalar Türkiye’nin, İstanbul’un gündeminde değil. Türkiye’de işsizlik, yoksulluk, uyuşturucu sorunu var.

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