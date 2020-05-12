Kızılay’ın tıbbi malzemeleri ülkelere ulaştı

Türkiye'nin yurt dışına tıbbi malzeme yardımları devam ediyor. Ankara Etimesgut Havaalanı'ndan kalkan TSK uçakları son 2 gün içerisinde tıbbi malzemeleri Kazakistan, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti ve Arnavutluk’a ulaştırdı.

MSB MALZEMELERİ KAZAKİSTAN’DA

Kazakistan'a gönderilen malzemeler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından hazırlandı.

Cumhurbaşkanlığı logosunun da yer aldığı sağlık malzemeleri Ankara Etimesgut Havaalanı'ndan kalkan TSK uçağı tarafından Kazakistan'a teslim edildi.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı Almatı Temsilcisi Erlan İskakov, Devlet Kurumu “SK Pharmasia” Temsilcisi Şolpan Adilbekova ve Türkiye Cumhuriyeti Almatı Başkonsolosu Ali Rıza Akıncı TSK uçağını karşıladı.

KIZILAY MALZEMELERİ İKİ ÜLKEDE

Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarıyla bu kez Kızılay tarafından hazırlanan COVID19 ile mücadelede kullanılacak tıbbi yardım malzemeleri, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti ve Arnavutluk'a ulaştırmak üzere TSK uçağına yüklendi.

Ankara Etimesgut Havaalanı'ndan kalkan TSK uçağı, önce Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'ne ulaştı. Tıbbi malzemeleri teslim eden uçak daha sonra Arnavutluk'a doğru harekete geçti.

Yaklaşık 1 saat sonra tıbbi malzemeler Arnavutluk'a teslim edildi. Tıbbi malzemelerin bulunduğu kolilerin üstünde Türk bayrağının yanı sıra Kızılay logosu yer aldı.

1,5 TON KORUYUCU SAĞLIK MALZEMESİ

Türkiye Cumhuriyeti Tiran Büyükelçiliği, “Covid-19 salgınıyla mücadele amacıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı üzerine Türk Kızılay tarafından Arnavutluk'a bağışlanan ve askeri kargo uçağımızla getirilen yaklaşık 1,5 ton koruyucu sağlık malzemesi, bugün Arnavutluk Kızılhaç'ına teslim edilmiştir. Türkiye, her zaman dost ve kardeş Arnavut halkının yanındadır” mesajı paylaşıldı.

İNCİRLİK’E DE YARDIM YAPILDI

Milli Savunma Bakanlığı, son olarak bugün Adana'da bulunan İncirlik Hava Üssü'nde görev yapan Katar, İspanya ve Macaristan Silahlı Kuvvetleri personeline COVID19 kapsamında sağlık malzemesi desteği verdi.

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