Kongrede ortalık karıştı! ‘AK Partiyi Karaman’da bitirdiniz’

AKP Karaman Merkez İlçe Teşkilatının 7'inci Olağan Kongresi Kemal Kaynaş Stadyumu'nda gerçekleşti. Stadyum girişinde AKP’li delegeler kontrol edilerek içeri alınırken Sudurağı beldesi delegeleri ve ilçe başkan adayı Mehmet Sami Şahin'in listesinde yer alan AKP'liler iddiaya göre Karaman İl Başkanı Abidin Çağlayan'ın talimatıyla kongre alanına alınmadı.

Aralarında AKP'ye uzun yıllar hizmet edenlerin de bulunduğu isimlerin kongre alanına alınmayarak yağmur altında bekletilmesine tepki gösteren AKP'li Milletvekili Selman Oğuzhan Eser, Kongre Divan Başkanı Mehmet Sait Kayan'a rica etmesine rağmen AKP'liler kongre alanına alınmadı.

ADAYLIĞI KABUL EDİLMEYİNCE ORTALIK KARIŞTI

Divana Listelerin sunulmasının ardından Merkez İlçe Başkanlığının sunumu başladı. Uzun süre listeleri inceleyen Mehmet Sait Kayan 40'dan fazla delegenin imzası ile sunulan Mehmet Sami Şahin'in listesini kabul etmedi.

Milletvekilleri, İl Genel Meclisi Üyeleri, Gençlik Kolları Başkanı ve Mehmet Sami Şahin'in Avukatı İsmail Kızık'ın itirazlarını dikkate almayan Divan Başkanı Kayan, tek liste ile seçime gidilmesine karar verdi.

Mehmet Sami Şahin yönetiminde olanlar ve delegelerin yoğun itirazlarını dikkate almayan Mehmet Sait Kayan, AKP Genel Merkezi tarafından desteklenen Feyzullah Tunç'un listesi ile seçimi başlattı.

AKP'LİLER İSYAN ETTİ

Mehmet Sami Şahin'nin adaylığının kabul edilmemesine kızan birçok AKP'li isim stadyum dışında; “AK Partililer burada, HAS partililer koltukta. AK Partiyi Karaman’da bitirdiniz. Cumhurbaşkanım sesimizi duy” şeklinde sloganlar atarak tepkilerini dile getirdi.

BASIN MENSUPLARI ALANDAN ÇIKARILDI

Yaşanan gergin anların ardından basın mensupları kongre alanından çıkartılırken, divan başkanlığına uzun süre itiraz eden delegelerin kongreyi terk ettiği gözlendi.

BAŞKAN ADAYINDAN AÇIKLAMA

Yaşanan gelişmelerin ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan AKP Karaman Merkez İlçe Başkan Adayı Mehmet Sami Şahin şu ifadelere yer verdi;

*Bugün gerçekleştirilmekte olan AK Parti Karaman Merkez İlçe Kongresi'nde açıklamış olduğum adaylık vesilesi ile kongrede divana sunduğum listem divan başkanı tarafından kabul edilmemiştir.

*Demokrasinin inancına sandığın adaletine güvenilmemesi asla kabul edilemez. Adaylığım süresince gece gündüz demeden delege delege gezerek demokrasinin gereğince oy istediğimiz onlarca insan emeğinin vebali çöpe atılamaz.

*Emek veren o insanların vebalini orada hür iradesi ile seçim yapacak olan delegelerin iradesine ve sandığın adaletine gem vurulması asla kabul edilemez.

*Gerekli itirazlar şahsım tarafından yapılacaktır. Böyle bir durumun oluşmasından sorumlu şahıslar bunun vebalini onca insanların ve AK Partimizin geleceğini belirlemede en büyük hak sahibi olan delegelerin vebalini kimse ödeyemez.

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