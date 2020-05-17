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‘Kontrollü sosyal hayat’ unutuldu! Plajlar yaz günlerini aratmıyor

Corona tedbirleri çerçevesinde sahillerde gezmek, spor yapmak yasak iken, Kuşadası'nda plajlar yaz günlerini aratmayan görüntülere sahne oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ‘kontrollü sosyal hayat' çağrısına rağmen, Kuşadası'nda kimi denize girdi, kimi güneşlendi. Sosyal mesafe kuralları uygulanmadı.

Latif SANSÜR
19:20 -
Haberler Gündem

Ülkenin bazı illerinde sokağa çıkma yasağı nedeniyle insanlar evlerine kapanmışken, Aydın’ın Kuşadası ilçesi turizm sezonunu açtı.

Corona virüs tedbirleri kapsamında uyulması gereken ‘kontrollü sosyal hayat' kurallarının unutulduğu Kuşadası’nda, plajlar yaz aylarını aratmayan görüntülere sahne oldu.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 13 derece üstüne çıkmasını fırsat bilenler serinlemek için denize girdi. Günlerdir evlerinde kapalı kalanlar da plajda güneşlendi. Ülkenin bir çok yerinde sahillerde gezmek, spor yazmak yasak iken, Kuşadası’nda vatandaşlar salgın yokmuşçasına rahat hareket etti.

5 GÜNDE 72 BİN 660 ARAÇ

Aydın’ın komşu ili İzmir’de uygulanan sokağa çıkma yasağı öncesi, Kuşadası’na büyük bir yazlıkçı akını yaşandığı ortaya çıktı. Kuşadası Kaymakamlığı, seyahat yasağına rağmen Pazartesi-Cuma günleri arasında ilçeye 72 bin 660 aracın giriş yaptığını duyurdu. Gelenlerin büyük bölümünün Kuşadası’nda yazlığı olanlar olduğu tahmin ediliyor.

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Son güncelleme: 19:26 17.05.2020
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