Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Konu para olunca sosyal mesafe unutuldu!

Denizli Ticaret Odası, oda üyelerine sağlanan 'Nefes Kredisi' kapsamında özel bir banka ile protokol imzaladı. Oda temsilcilerinin katıldığı törende sosyal mesafe kuralı uygulanmadı, katılımcılar maskesiz hatıra fotoğrafı çektirdi.

Selami AYDIN
15:42 -
Haberler Gündem
Konu para olunca sosyal mesafe unutuldu!

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin küçük ve orta ölçekli işletmelere düşük faizli kredi desteği sağlamak amacıyla hayata geçirdiği ‘Nefes Kredisi’ projesi kapsamında Denizli Ticaret Odası ile özel bir banka protokol imzaladı.

Odadaki imza töreni öncesi Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan önderliğinde yapılan toplantıya iki oda başkanı, kentteki ticaret ve sanayi odalarının 8 temsilcisi ve bankanın 4 şube müdürü katıldı.

KURALLARA TOPLANTIDA UYULDU, TÖRENDE UYULMADI

Nefes kredisi toplantısı sosyal mesafe kurallarına uyularak başladı. Katılımcılar hem maskelerini taktı hem de aralarındaki mesafeyi korudu. Fakat imza törenine geçildiğinde tüm kurallar göz ardı edildi. Maskelerini çıkaran katılımcılar topluca fotoğraf çektirdi.

Toplantının katılımcıları tören öncesi maskelerini takmıştı.

100 BİN LİRAYA KADAR DESTEK

İmzalanan protokol gereği kentteki küçük ve orta ölçekli işletmeler 100 bin liraya kadar kredi desteği alabilecek. Yıllık yüzde 7,5 faizle kredi kullanabilecek işletmeler gelecek yıl borçlarını 12 eşit taksitle ödeyecek.

Erdoğan, KOBİ’lerin bu kredi ile nefes alacaklarını söyleyerek, ”Esnafın ve küçük işletmelerin bu desteğe ihtiyacı var. İhtiyacı olan üyelerimizin bu seçeneği değerlendirmelerini istiyoruz” dedi.

Son güncelleme: 15:45 30.04.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more