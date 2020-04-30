Konu para olunca sosyal mesafe unutuldu!

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin küçük ve orta ölçekli işletmelere düşük faizli kredi desteği sağlamak amacıyla hayata geçirdiği ‘Nefes Kredisi’ projesi kapsamında Denizli Ticaret Odası ile özel bir banka protokol imzaladı.

Odadaki imza töreni öncesi Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan önderliğinde yapılan toplantıya iki oda başkanı, kentteki ticaret ve sanayi odalarının 8 temsilcisi ve bankanın 4 şube müdürü katıldı.

KURALLARA TOPLANTIDA UYULDU, TÖRENDE UYULMADI

Nefes kredisi toplantısı sosyal mesafe kurallarına uyularak başladı. Katılımcılar hem maskelerini taktı hem de aralarındaki mesafeyi korudu. Fakat imza törenine geçildiğinde tüm kurallar göz ardı edildi. Maskelerini çıkaran katılımcılar topluca fotoğraf çektirdi.

100 BİN LİRAYA KADAR DESTEK

İmzalanan protokol gereği kentteki küçük ve orta ölçekli işletmeler 100 bin liraya kadar kredi desteği alabilecek. Yıllık yüzde 7,5 faizle kredi kullanabilecek işletmeler gelecek yıl borçlarını 12 eşit taksitle ödeyecek.

Erdoğan, KOBİ’lerin bu kredi ile nefes alacaklarını söyleyerek, ”Esnafın ve küçük işletmelerin bu desteğe ihtiyacı var. İhtiyacı olan üyelerimizin bu seçeneği değerlendirmelerini istiyoruz” dedi.