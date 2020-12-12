Köpekleri öldürenler belediye personeli çıktı, tüm çalışanlar açığa alındı

İzmit Yahya Kaptan Mahallesi’nde üç sokak köpeğinin zehirli iğne ile öldürülmesi, kamuoyunda büyük tepki çekmişti.

SUÇLARINI İTİRAF ETTİLER

Polisin yaptığı araştırmada İzmit Belediyesi Veteriner Şube Müdürlüğü’nde görevli 4 kişi gözaltına alındı. Görevlilerin, emniyetteki ifadelerinde suçlarını itiraf ettikleri öğrenildi.

AÇIĞA ALINDIKLARINI DUYURDU

Konuyla ilgili bir açıklama yapan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, şu ifadeleri kullandı:

* Yahya Kaptan Mahallesi’nde gerçekleşen köpek ölümleriyle ilgili olarak açılan soruşturma tamamlanana kadar Veterinerlik İşleri Müdürlüğü tüm çalışanları açığa alınmış olup tüm çalışmalarına ara verilmiştir.

* Açılan soruşturma neticesinde ihmali bulunan kim varsa gereken her türlü girişim titizlikle yerine getirilecektir.

* İzmit Belediyesi olarak yaşanan acı olayın derin üzüntüsünü duyuyor, tüm hayvan severlerin acısını en kalbi duygularımızla paylaşıyoruz.