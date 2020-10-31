Koray Aydın, 99 depremini hatırlatarak enkaz alanında uyardı: Yanlış yapıyorsunuz

İYİ Parti Ankara Milletvekili Koray Aydın, bugün enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiği İzmir’de incelemelerde bulundu. 1999 depreminde Bayındırlık ve İskan Bakanı olan Koray Aydın, enkaz kaldırma çalışmalarıyla alakalı tespitlerini bir enkaz kaldırma personeline anlattı. O diyaloğu sosyal medya hesabından da paylaşan Aydın, yetkililere seslendi.

GÖLCÜK DEPREMİNİ HATIRLATTI

Söz konusu görüntüde Aydın, enkaz kaldırma personeline ‘Burada kurtarılmayı bekleyen kimse var mı?’ diye soruyor. Personel, “Var. Bunlar yukarıdan aşağıya indirilen moloz parçaları olduğu için bunları kaldırıyorlar. Yukarıda şu anda” yanıtını veriyor.

Aydın ise, “Bu yarattığı titreşim orayı bozar. 99 depreminde bütün Türkiye tartıştı. Kurtarma yapılırken çalışmaz, moloz almaz. Televizyonlara düşeceksiniz. Bir hafta tartışıldı bu, Türkiye’de. Şimdi orada, arada bir taş parçası var, boşluğun altında biri var. Sen bu titreşimi yapıyorsun. O taş aradan çıktı, küt gitti. Doğru bir şey değil’ sözlerini sarf ediyor.

“O ZAMAN BANA SALDIRDILAR TELEVİZYONLARDA”

Personel, “Buranın yönetimi AFAD olduğu için onların kararı” hatırlatmasını yapıyor. Koray Aydın bunun üzerine bunun yanlış olduğunu, 99 depremi döneminde Bayındırlık Bakanı olduğunu söylüyor. Personel, “Biz AFAD’a bağlı olduğumuz için onlar ne derse biz onları yapıyoruz” diye ekliyor. Aydın, “Televizyonlar günlerce tartıştı. Hatta o zaman bana saldırdılar televizyonlarda” ifadelerini kullanıyor.

YETKİLİLERİ UYARDI

O konuşmanın görüntüsünü sosyal medya hesabından da paylaşan Koray Aydın, “Arama kurtarma çalışmalarında titizlik ve sessizlik önemlidir. Bu iş iğneyle kuyu kazmak gibidir, sabır ve özen işidir; çünkü kurtarılacak olan candır! Yetkililere samimi uyarımdır: Lütfen arama kurtarma ile enkaz kaldırmayı aynı yerde, aynı anda yaptırmayın!” dedi.