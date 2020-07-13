Köy muhtarı: Sel sularında 2 kişi kayboldu!

Bölgeyi etkisi altına alan şiddetli yağış nedeniyle Rize'nin Çayeli ilçesinde sel ve su baskınları meydana geldi.

İlçeye bağlı birçok köye toprak kayması nedeniyle ulaşım sağlanamazken, Sarısu köyü muhtarı Niyazi Çakır, köylerinde selden dolayı ev yıkıldığını ve 2 kişinin de sele kapıldığını dile getirdi.

“BURAYA HİÇBİR ŞEY GİREMEZ ANCAK HELİKOPTER GİRER”

Muhtar Çakır, şu ifadeleri kullandı:

* Bölgede birkaç evde hasar var. 2 tane kayıp var ama onlara ulaşamıyorlar.

* Bizim de hiçbir şekilde gitme şansımız yok. Bölgede hiçbir şekilde ulaşım yok.

* Ben iş makinesi ile çıkıyordum onunla bile zor kurtardık kendimizi.

* Buraya hiçbir şey giremez ancak helikopter girer.

EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Çayeli ilçesine bağlı Eskipazar Mahallesi’nde Şairler Deresi yatağından taşarak, yolu trafiğe çift taraflı kapattı. İlçe merkezinde bulunan cadde ve sokaklarda da derenin taşmasıyla su baskını meydana geldi. Derenin taşmasıyla birçok iş yeri ve araçlar suyun altında kaldı. Mahallede bulunan bazı binalar çökme riskine karşı bina sakinleri tarafından boşaltılırken, sokaklar vatandaşlarla doldu.

“KOMŞULARIMIZIN ARAÇLARI SUYA GÖMÜLDÜ”

Su baskınından dolayı evlerini terk etmek zorunda kaldıklarını dile getiren Semih Özdemir, “Can kaybımız yok, herhangi bir şeyimiz yok o yüzden şükrediyoruz. Ailemiz evde ama binalara giriş çıkış olmuyor. Binayı boşaltabilen boşalttı, geri kalanları içeride kaldı. Komşularımızın araçları suya gömüldü” dedi.

“HEPSİ SUYUN İÇERİSİNDE KALDI”

Muhammet Mustafa Gençer isimli bir başka vatandaş ise “Arka tarafta araçlar vardı, babamla gidip onlara baktık. Hepsi su altında kalmış. Trafolar falan hep suyun içerisinde kaldı, elektrikler yok. Köydekileri arıyorum ama onlara da ulaşamıyorum” ifadelerini kullandı. İHA