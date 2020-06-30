Kurban Bayramı kaç gün tatil olacak? 2020’de Kurban Bayramı ne zaman?

Kurban kesimi için de her yıl olduğu gibi bu sene de hazırlıklar başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bayramda herhangi bir kısıtlamanın gündeme gelmediğini dile getirdi. Kurban Bayramı için az bir zaman kalmasıyla birlikte vatandaşlar da tatil ve kurban kesimi gibi hazırlıkları yapmaya başladı. İşte 2020 Kurban Bayramı tarihi…

2020 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2020 Kurban Bayramı arefesi 30 Temmuz Perşembe gününe denk geliyor. Kurban Bayramı’nın 1. günü 31 Temmuz Cuma, bayramın 2. günü 1 Ağustos Cumartesi, 3. günü 2 Ağustos Pazar ve 4. günü ise 3 Ağustos Pazartesi günü kutlanacak.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Kurban bayramı tatili için resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Ancak bayram Cuma günü başlayacak ve Pazartesi günü sona erecek. Tatilin 4 gün sürecek bayramın süresi ile kısıtlı olması bekleniyor.

KURBAN BAYRAMI'NDA KISITLAMA OLACAK MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bilim Kurulu'nda Kurban Bayramı'nda bir kısıtlılık olması gibi bir durum gündeme gelmedi. Kurban Bayramı'nda kısıtlama olup olmayacağını şimdiden söylemem zor. Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi bir kısıtlama olmayacağını düşünüyorum. Önemli olan önümüzdeki haftalarda pandeminin seyrini görmemiz olacak. Belirleyici olan bu olacak.