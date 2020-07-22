Kurban Bayramı’nda camilerde bayram namazı kılınacak mı? Bakan Koca’dan flaş açıklama!

Kurban Bayramı’nın birinci günü bu yıl 31 Temmuz Cuma gününe denk geliyor. Bayramın yaklaşmasıyla birlikte, vatandaşlar en fazla “Camilerde bayram namazı kılınacak mı?” sorusunun yanıtını araştırıyor. Son dakika gelişmesiyle birlikte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu toplantısı sonrasında Kurban Bayramı’na dair açıklamada bulundu. İşte Bakan Koca’nın açıklamaları ve bayram namazı hakkındaki detaylar…

KURBAN BAYRAMI NAMAZI CAMİLERDE KILINACAK MI?

Bayram namazının camilerde kılanabileceği ya da kılınamayacağı yönünde henüz Diyanet bir açıklamada bulunmadı. Ancak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Bayram namazı açık alanda ve mesafe kuralına uyularak kılınmalıdır” açıklamalarında bulundu. Bu gelişmenin ardından bayram namazı ile ilgili kesin kararın önümüzdeki günlerde netleşeceği tahmin ediliyor.

BAKAN KOCA’NIN KURBAN BAYRAMI AÇIKLAMALARI

– Bayramda memleketine gidecek olanlar, trafik yoğunluğuna kalmadan yola çıkmalı. Taşıtlarda kalabalık olmamalı, tedbirlere uyulabilmelidir.

– Bayram namazı açık alanda, mesafe kuralına uyularak kılınmalıdır. Kurban kesiminde ve et dağıtımında hijyene normalden daha fazla dikkat edilmelidir.

– Toplu bayramlaşma yapılmamalı, kalabalık bayram yemekleri düzenlenmemelidir. Ziyaretler sınırlı tutulmalıdır. Bayramlaşmalar mümkün olduğunca telefonla yapılmalıdır.