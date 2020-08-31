Kuva-yı Milliye Karargâhı olarak kullanılan konak kaderine terk edildi

1907 yılında inşa edilerek, 1919 yılında Kuva-yı Milliye Beyşehir kurucularından Süleyman Sırrı Koydemir tarafından karargâh olarak kullanılan konağın önünde açıklamalarda bulunan İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş şu ifadeleri kullandı:

*Türkiye'yi yöneten herkes yerli ve milliyiz diyor. Eğer yerli ve milli isek bu konağı yeniden ihya etmemiz gerekiyor. Eğer burayı yaşatırsak Kuva-yı Milliye'yi de yaşatırız. Ama bu bina yıkılırsa ecdadımıza karşı mahcup olur, helalleşemeyiz.

HARABEYE DÖNDÜ

Kuva-yı Milliye hareketi örgütlenirken, Türkiye'nin birçok bölgesinde karargahlar kurdu. O karargahlardan biri de Konya’nın Beyşehir ilçesinde bulunuyor.

1907 yılında inşa edilen, Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu tarafından da tescil edilerek koruma altına Kuva-yı Milliye karargâhı bakımsızlık çökme tehlikesi yaşıyor. Camları kırılan ve çatısının bir kısmı çöken konak adeta harabeye dönmüş durumda.

“SOMUT BİR ADIM ATILAMADI”

Beyşehir'de Kuva-yı Milliye kurucularından Süleyman Sırrı Koydemir tarafından 1919 yılından karargah olarak kullanılan tarihi yapının önünde açıklamalarda bulunan İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş şunları söyledi:

*Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı'mızın 98 yıl dönümünde çok önemli bir mekanın önündeyiz. Kuva-yı Milliye hareketimizin kararlarının alındığı bu eser maalesef yıkılmak üzere.

*Hatta buranın çatısının belirli bir bölümü de çökmüş. Zaman içinde Valilik tarafından buranın bir fizibilitesi çıkarılmış ancak hala burası için somut bir adım atılamamış.

*Önceki dönem Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak bu karargâh için bir ödenek ayırmış ancak yeni Valimiz burası için ne düşünüyor bilemiyoruz. Devlette devamlılık esas ise yeni Valimiz burası için alınan kararı uygulamaya geçirmelidir.

“BU YAPIYI YAŞATMAK İÇİN ÇABA SARF EDELİM”

Tarihi yapının kurtarılması gerektiğini vurgulayan Yokuş şunları belirtti:

*Ülkeyi yönetenler yerli ve milliyiz diyorlar. Eğer gerçekten hepimiz yerli ve milliysek bu Osmanlı eserini ihya etmeliyiz. Eğer bu eser yıkılırsa hepimiz için çok üzücü olur. Gelin hep birlikte bu yapıyı yaşatmak için çaba sarf edelim.

*Eğer bu yapıyı kurtarabilirsek yüzyıllar boyu gelecek nesillere ülkemizin kurtulmasına önderlik eden Süleyman Sırrı'ların hatırasını taşırız.

“MÜZE HALİNE GETİRİLMESİNİ İSTİYORLAR”

Beyşehir'de Kuva-yı Milliye kurucusu Süleyman Sırrı'nın torunları ile konağın durumunu konuştuğunu aktaran Yokuş sözlerini şöyle sürdürdü:

*Süleyman Sırrı Beyin torunları ile bu konakla ilgili konuştum. Kendileri burayı devlete vermeye hazır. Burasının tadilat yapılarak müze haline getirilerek yaşatılmasını istiyor.

*Binanın yıkılması halinde bu ülkeyi bize emanet eden ecdadımıza karşı mahcup olur ve helalleşemeyiz. Bu yüzden ülkeyi yönetenler bu esere sahip çıkmalıdır.

KARARGAH HAKKINDA

1919'da Kuvayi Milliye öncülerinden Süleyman Sırrı Koydemir tarafından yaptırılmıştı.

Karargah, Osmanlı konağı olmasına rağmen daha sonra Süleyman Sırrı tarafından önemli kararların alındığı Kuva-yi Milliye karargahına dönüştürdü. Binbaşı Nazım Paşa, Refet Bele ve Vali Cemal Paşa önemli toplantılarını burada yapmış, milli mücadeleninin önemli stratejik kararlarının burada almışlardı.