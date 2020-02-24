İki depremin vurduğu mahallede sağlam ev kalmadı

İran’ın Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Hoy ilçesinin Zerabad bölgesinde saat 08.53’te 5.9 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından saat 19.00 sıralarında aynı büyüklükte ikinci bir sarsıntı yaşandı.

Türkiye’nin İran sınırında meydana gelen depremler nedeniyle Van’ın Başkale ilçesine bağlı mahallelerde büyük hasarlar meydana geldi. Sabah saatlerinde meydana gelen depremde dördü çocuk dokuz kişi hayatını kaybetti. Akşam meydana gelen depremde ise can kaybı ve yaralanan olmadı.

Depremin vurduğu dört mahalleden Özpınar, yıkımın en fazla olduğu yer oldu. Sekiz kişinin yaşamını yitirdiği mahallede sağlam tek bir ev dahi kalmadı. (İHA)