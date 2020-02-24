Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İki depremin vurduğu mahallede sağlam ev kalmadı

Türkiye’nin İran sınırında 10 saat arayla meydana gelen iki deprem sonrası Van’ın Başkale ilçesine bağlı Özpınar Mahallesi'nde tek bir sağlam ev kalmadı.

09:07 -
Haberler Gündem

İran’ın Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Hoy ilçesinin Zerabad bölgesinde saat 08.53’te 5.9 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından saat 19.00 sıralarında aynı büyüklükte ikinci bir sarsıntı yaşandı.

Depremde hayatını kaybeden sekiz kişinin mezarı akşam saatlerinde kazıldı. (FOTO: İHA)

Türkiye’nin İran sınırında meydana gelen depremler nedeniyle Van’ın Başkale ilçesine bağlı mahallelerde büyük hasarlar meydana geldi.  Sabah saatlerinde meydana gelen depremde dördü çocuk dokuz kişi hayatını kaybetti. Akşam meydana gelen depremde ise can kaybı ve yaralanan olmadı.

Özpınar Mahallesi’nde hasar görmeyen bina yok. (FOTO: İHA)

Depremin vurduğu dört mahalleden Özpınar, yıkımın en fazla olduğu yer oldu. Sekiz kişinin yaşamını yitirdiği mahallede sağlam tek bir ev dahi kalmadı. (İHA)

Azerbaycan Çocuk deprem İran Türkiye Van
Son güncelleme: 09:21 24.02.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more