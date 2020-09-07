Mansur Yavaş: Bu sabah beni karşılayan korumada 1 saat sonra corona çıktı!

Ankara Büyükşehir Belediyesi Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda corona virüsü salgını ele alındı.

“BELEDİYE CORONADAN KIRILIYOR”

Başkan Mansur Yavaş, toplantıda “Belediye coronadan kırılıyor onu söyleyeyim size. Bugün sabah beni karşılayan korumada bir saat sonra corona çıktı” dedi.

BAKAN KOCA DA ANKARA’YA DİKKAT ÇEKTİ

Türkiye’nin 7 Eylül Pazartesi günkü corona virüsü verilerini değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca günlük en çok hasta görülen şehrin Ankara olduğunu duyurdu.

Verilere göre, bugün bin 703 vaka tespit edildi, 57 kişi yaşamını yitirdi ve bin 47 kişi sağlığına kavuştu.

“TOPLU TAŞIMADA AYAKTA YOLCU ALINMAYACAK”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından corona virüsüne dair yaptığı açıklamada toplu taşımada ayakta yolcu alınmasına müsaade edilmeyeceğini söyledi.