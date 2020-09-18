Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika… Mansur Yavaş rüşvet suçlamasından beraat etti

Yerel seçim öncesinde sahte senet, rüşvet ve görevi kötüye kullanma suçlaması ile hakkında dava açılan Mansur Yavaş beraat etti. Suçlamayı yapan Necmettin Keskin ise aranıyor. 

Saygı ÖZTÜRK
11:59 -
Haberler Gündem
Son dakika… Mansur Yavaş rüşvet suçlamasından beraat etti

Ankara Büyükşehir Belediyesi başkan adaylığı sürecinde sahte senet, rüşvet ve görevi kötüye kullanma suçlaması ile karşı karşıya kalan Mansur Yavaş hakkında açılan davanın karar duruşması bugün yapıldı.

Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tarafların avukatları katıldı. Yavaş’la ilgili suçlamanın gerçekle ilgisi olmadığı ortaya çıktı ve mahkeme Mansur Yavaş hakkında beraat kararı verdi.

Suçlamayı yapan ve AKP’liler tarafından saygın bir iş insanı olarak tanımlanan Necmettin Keskin ise hakkındaki suçlamalar nedeniyle 6 buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan Keskin aranıyor.

AKP Ankara dava mahkeme rüşvet seçim
Son güncelleme: 12:10 18.09.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more