Maske takmanın zorunlu olduğu iller! Listeye bir il daha eklendi! (23 Haziran 2020)

Pandemi sürecinin devam ettiği bu günlerde salgınla mücadele de çeşitli önlemler alınıyor. Bu kapsamda birçok ilde açık alanlarda maske takma zorunluluğu bulunuyor. Bugün Trabzon Valiliği’de yaptığı açıklamayla maske takma zorunluluğu getirildiğini duyurdu. Bu açıklamaların ardından maske takmanın zorunlu olduğu il sayısı 51’e yükseldi.

MASKE TAKMANIN ZORUNLU OLDUĞU İLLER

Corona virüs salgınında Adıyaman, Ankara, İstanbul, Bursa, Afyonkarahisar, Amasya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bolu, Burdur, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Rize, Osmaniye, Sakarya, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat, Trabzon, Tunceli, Uşak, Yalova, Zonguldak, Ordu, Yozgat, Bitlis ve Çanakkale’de maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı.

TRABZON VALİLİĞİ’NDEN MASKE AÇIKLAMASI

Corona virüsü vaka sayılarının artış göstermesi üzerine Trabzon İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca alınan karar doğrultusunda, kent genelinde saat 00.00'dan itibaren maske kullanmak zorunlu oldu. Trabzon Valiliği'nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

* 17 Haziran 2020 tarihinde toplanan Bilim Kurulu’nun tavsiye kararlarına istinaden, koronavirüs salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek, sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu tesis etmek amacıyla daha önce alınmış kararlara ilave olarak İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nca yeni kararlar alınmıştır.

* Bu kapsamda tarım ve hayvancılık faaliyetlerini yürütmek amacıyla tarla, bahçe, ahır vb. alanlarda bulunanlar, sosyal mesafeye dikkat etmek ve gruplar halinde olmamak şartıyla, temiz hava almak, yürüyüş ve dinlenmek amacıyla kendi ikametlerinin bahçe ve sosyal alanlarından istifade edenler hariç olmak üzere tüm il sınırları dâhilinde bulvar, cadde, sokak ve benzeri araç ve yaya trafiğine açık alanlarda ağzı ve burnu tamamen kapatacak şekilde tıbbi/bez maske kullanımı zorunlu olmuştur.”

Açıklamada, maske takmayanlara İl Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince 900 TL idari para cezası verileceği bildirildi.

MASKESİZ SOKAĞA ÇIKMA CEZASI KAÇ PARA?

Geçtiğimiz gün İstanbul’da Vali Yardımcısı Cemalettin Özdemir başkanlığında yapılan toplantı ile birlikte maskesiz sokağa çıkan vatandaşlara 900 TL para cezası kesileceği karara bağlandı.

Maskesiz sokağa çıkma cezası ilçelerde bulunan kaymakamlıkların kararını bırakılmış durumda. İçişleri Bakanlığı’nın para cezası ile ilgili yaptığı açıklama şu şekilde;

“Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacağı hususu kamuoyuna saygı ile duyurulur.”