Meral Akşener, esnafla birlikte ‘Çalın Davulları’ türküsünü söyledi

SÖZCÜ/BİLECİK

Esnafın sorunlarını kamuoyu ve Meclis gündemine taşımak amacıyla ziyaretlerine devam eden İYİ Parti lideri Meral Akşener, bugün Bilecik'teydi.

Akşener'in bir esnafı ziyareti sırasında duygusal anlar yaşandı. Dükkanı işleten genç ve dedesi, Akşener'le birlikte ‘Çalın Davulları' türküsünü söyledi.

O anlarda esnaf ve Akşener arasında yaşanan diyalog şu şekilde gerçekleşti:

Esnaf: Size ne hatırlatacağım şimdi; ‘Çalın Davulları'…

Akşener,: Ay çok severim. Onu anneannem söylerdi. Atatürk çok severmiş.

Esnaf: Bunu televizyonda söylemiştiniz siz. Ondan hiç aklımdan çıkmaz.

Akşener: Önce anneannemden, sonra anamdan… Atatürk'ü tanırdı benim babamın ailesi. Bunu (türküyü) çok severmiş (Atatürk). Ağlayarak dinlermiş. O da söylermiş. Onu anlatırdı bizim ihtiyarlar.

Esnaf: İşimiz olmayınca da türkü söylüyoruz böyle işte.

“VALİ İLGİLENMİYOR”

Akşener, türküyü söylemelerinin ardından ziyaretlerine devam etti. Engelli bir vatandaş, valiye ulaşamamaktan dert yandı. Vatandaş, Akşener'e şöyle konuştu:

* Ben 3 senden beri buradayım, Valiye çıkamıyoruz. Bu devletin, Tayyip Erdoğan'ın bundan haberi yok. Ben Ankara'ya gittim, devlet bana diyor ki; ‘ben Valiye yetkiyi vermişim'.

* Benim durumum yok, engelliyim ben. Geçinemiyorum, evime ekmek alamıyorum. Yani ilgilenmiyorlar. Vali ilgilenmiyor. Bütün valiler aynı.

* Valiye çıkıyorsun, ne para veriyor ne bir şey veriyor. ‘Ben devlet değilim' diyor. 2 seneden beri valiye çıkamıyorum. Vali, devlettir. Bana polisler yardımcı oluyor; polis midir devlet, vali midir? Vali bana yardım etmiyor.

“TİKTOK BENZETMESİ HAKİKATEN YERİNDEYDİ”

Ardından ziyaret sırasında başka bir vatandaş Akşener’e, Tarım ve Orman Bakanı’nı Tiktok’tan istifaya çağırdığı için teşekkür ederek, “Allah sizden razı olsun. O Tarım Bakanı'na TikTok yakıştırması yaptınız ya, hakikaten yerindeydi” ifadelerini dile getirdi.

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