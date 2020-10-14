28 buçuk kilo eroini gres yağı ile gizlemişler

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları ortak çalışmalar sonunda bir kişinin doğu illerinden getirdiği uyuşturucuları Mersin üzerinden batı illerine sevk edeceği yönünde istihbarat aldı. Ekipler plakasını tespit ettikleri hafif ticari aracı takibe aldı.

UYUŞTURUCUYU NARKOTİK KÖPEĞİ BÖRÜ BULDU

Otomobili kullanan T.Ö’nün (47) Akdeniz ilçesindeki bir otele yerleşmesi üzerine ekipler bu otele baskın yaptı. Araçta narkotik köpeği ‘Börü’ desteğiyle detaylı bir arama yapıldı. Börü’nün aracın motor ile torpido gözü arasındaki bölümde işaret vermesi üzerine ekipler burayı yaklaşık yarım saat süren aletli çalışmalarla açtı. Araçtaki iki bölmede piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış durumda 67 poşette toplam 28 kilo 500 gram eroin ele geçirildi.

YAKALANMAMAK İÇİN GRES YAĞI VE ÖZEL KOKU SÜRMÜŞLER

Uyuşturucu tacirlerinin eroinin konulduğu poşetlerin üzerini narkotik köpeğine yakalanmaması için gres yağı ve özel bir koku sürdükleri tespit edildi. Otomobile ve uyuşturucu maddelere el konulurken gözaltına alınarak yapılan işlemlerden sonra mahkemeye çıkartılan T.Ö tutuklandı. Tutuklanan T.Ö. cezaevine konuldu.