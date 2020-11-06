Meteoroloji uyardı: Yüksek kesimlerde kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun doğusu, Bolu, Gümüşhane ve Bayburt çevreleri ile Kırklareli ve Tekirdağ’ın doğu, Çanakkale ve Balıkesir'in kuzey kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahminini duyurdu. Yağışların; Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Ordu'nun doğu ilçelerinde kuvvetli (20-50 kg/m²) olması bekleniyor.

YÜKSEK KESİMLERDE KAR YAĞIŞI

Doğu Karadeniz’i Doğu Anadolu’ya bağlayan karayolunun yüksek rakımlı geçitleri (Kop ve Ovit geçitleri) ile Hakkâri’nin yüksek kesimlerinde beklenen yağışların karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

PUS VE SİS HADİSESİ BEKLENİYOR

Bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde Marmara’nın güneyi, Kuzey Ege ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

SEL UYARISI

Yağışların; Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Ordu'nun doğu ilçelerinde kuvvetli (20-50 kg/m²) olması beklendiğinden meydana gelebilecek meydana gelebilecek sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

KUVVETLİ RÜZGARA DİKKAT

Rüzgarın Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege ile Batı Akdeniz'in Toroslar kesiminde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi) dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.