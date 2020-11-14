Meteoroloji’den İstanbul’a yeni uyarı: Yarın da devam edecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Batı Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Balıkesir, Manisa, Konya ve Trabzon çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, doğu bölgelerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL’DA YAĞIŞ YARIN DA SÜRECEK

Meteoroloji’nin yarın saat 18:00’de sona erecek uyarısına göre, İstanbul’da bugün etkili olan sağanak yağış yarın da devam edecek. Meteoroloji’nin İstanbul açıklamasında “Çok bulutlu aralıklı sağanak yağışlı” ifadeleri kullanıldı.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

Öte yandan Meteoroloji, bölge bölge yaptığı hava durumu tahmininde şunlar yer aldı:

* Marmara: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile Balıkesir çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Akşam ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

* Ege: Parçalı iç kesimleri zamanla çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Manisa çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Akşam ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

* Akdeniz: Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazar) gece saatlerinde Batı Akdeniz’in sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde Batı Akdeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor

* İç Anadolu: Parçalı bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazar) gece saatlerinde Konya çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Akşam ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve sis hadisesi bekleniyor.

* Batı Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) sabah saatlerinden itibaren kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Akşam ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

* Orta ve Doğu Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden itibaren Orta Karadeniz kıyı kesimleri ile Trabzon çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.