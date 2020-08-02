Meteoroloji’den kuvvetli yağış, rüzgar ve dolu uyarısı! İl il açıkladılar

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimleri ile Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Akdeniz Bölgesinin iç kesimleri, Doğu Karadeniz’in kıyı kesimi ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Konya, Denizli, Ordu ve Giresun çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının İç Anadolu’nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde mevsim normallerinin 1-3 derece altında diğer yerlerde mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ, RÜZGAR VE DOLU UYARISI

Meteoroloji tarafından yapılan kuvvetli yağış ve rüzgar ile dolu uyarısında şu ifadeler yer aldı:

* Yağışların; bu akşam (02.08.2020) Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması beklendiğinden, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

* Rüzgarın Marmara Bölge geneli ile Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 Km/saat) eseceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır.

* Bu akşam ilk saatlerde Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır ve Erzurum çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel dolu hadisesiyle beraber etkili olması beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, yerel dolu, yıldırım, hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.