Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Yine ertelendi!

Yeni yapılan apartmanlarda, her daireye bir otopark zorunluluğu getiren yönetmelik, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yine ertelendi. 30 Haziran 2019’da yürürlüğe girmek üzere yayınlanan yönetmelik önce 31 Aralık 2019’a, ardından da 31 Mart 2020’ye ertelenmişti.

Daha sonra da yürürlük tarihi 30 Haziran 2020’ye kadar uzatıldı. Şimdi bir değişiklik daha yapıldı ve zorunluluk süresi 6 ay daha ertelenip, 31 Aralık 2020 olarak değiştirildi. Böylelikle müteahhitler yine otoparkı olmayan konutlar inşa edebilecek, şehirlerdeki park sorunu daha da artacak.

SÜREKLİ ERTELENİYOR

2018’de çıkarılan otopark yönetmeliği önemli düzenlemeler getiriyor ancak uygulama hükümleri sürekli erteleniyor. Yönetmeliğe göre, ön bahçe genişliği en az 7 metre olan parsellerde, binaya en az 2 metre mesafe bırakmak kaydıyla ön bahçede açık otopark yapılabilmesine olanak tanınıyor.

Zeminin altında kalmak kaydıyla yan ve arka bahçelerin tamamının altı, ön bahçenin de yola 3 metre mesafe kalana kadar altı da tamamen otopark yapılabilecek. Otopark yapılamayan binalara yürüyüş mesafesindeki başka bir otoparktan yer gösterilmesi gerekecek, bu durum da tapuya şerh edilecek.

YER YOKSA RUHSAT DA YOK

Yönetmelikle otopark teşkil edilememesi sebebiyle otopark bedeli alınan parsellere ise mutlak suretle binanın iskanından önce otopark yapılması zorunluluğu getirildi. Böylece otopark bedeli ödendiği için otopark yapımından imtina edilmesinin önüne geçilmiş olacak. Otopark yerleri ayrılmadıkça yapı ruhsatı verilemeyeceği gibi, bu otoparklar inşa edilip hazır hale getirilmedikçe de yapı kullanma izni de verilmeyecek.