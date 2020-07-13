Minibüste yolcular arasında ‘öksürük’ kavgası!

Olay, önceki gün merkez Bağlar ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, şehir içi yolcu taşımacılığı yapan plakası öğrenilemeyen minibüsteki bir yolcu, maskesini çıkarıp, öksürmeye başladı.

TARTIŞMA MİNİBÜS DIŞINDA DA DEVAM ETTİ

Corona virüsü salgını nedeniyle tedirginleşen başka bir yolcu, duruma tepki gösterdi. İkili arasında sözlü tartışma başlamasıyla, öksüren yolcu kırmızı ışıkta bekleyen minibüsten indi. Ardından diğer yolcunun da inmesiyle tartışma dışarıda devam etti.

Kadının bağırmaları üzerine çevredekiler de öksüren yolcuya tepki gösterdi. Bu sırada 2 yolcu arasında çıkan kavga, bölgede devriye görevi yapan polisin müdahalesiyle büyümeden önlendi.

Polis merkezine götürülen ikili, birbirlerinden şikayetçi olmadıklarını belirtmeleriyle serbest bırakıldı. Öte yandan polis ekiplerince erkek yolcuya maskesini çıkardığından dolayı 900 lira idari para cezası verildi. İki yolcunun kavga anı ise çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. DHA