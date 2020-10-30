MİT TIR’ları davasında karar çıktı, cezalar belli oldu

1 Ocak 2014’te MİT TIR’larının durdurulmasını organize ettikleri ileri sürülen FETÖ/PDY’nin 11 sivil imamı ile eski bir tuğgeneralin de aralarında bulunduğu 27 sanıklı davada karar çıktı.

Eski kurmay albay Ömer Arık ‘anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse, subaylardan sorumlu imamlar Süleyman Gürbüz ve Mehmet Cevher Koyuncu‘yu ‘silahlı terör örgütü kurma ve yönetme, ‘devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri temin etme ve açıklama’ suçlarından 34’er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Örgütün jandarma imamı Hasan Bektaş‘a silahlı terör örgütü kurma ve yönetme, devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri temin etme ve açıklama’ suçlarından 28 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İHBARCIYA 30 YIL 5 AY HAPİS CEZASI

‘Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri temin etme ve açıklama’ suçlamasıyla yargılanan eski uzman çavuş Özgür Yalçın da 10 yıl hapse mahkum edildi.

MİT TIR’larının durdurulması için jandarmaya ihbarda bulunan FETÖ imamı Mustafa İlhan‘a da ‘silahlı terör örgütü kurma ve yönetme’, ‘devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri temin etme ve açıklama’ ile ‘resmi belgede sahtecilik’ suçlarından 30 yıl 5 ay hapis cezası verildi.

10 FİRARİ SANIĞIN DOSYALARI AYRILDI

Mahkeme heyeti, 21 sanığa ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 1 yıl 10 ay 15 gün ile 8 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezaları verdi.

Cumhuriyet savcısı, eski Adana Jandarma Bölge Komutanı Hamza Celepoğlu’nun da arasında bulunduğu 13 sanık hakkındaki davanın Yargıtay 16’ncı Ceza Dairesi’nce görülmesi nedeniyle reddedilmesini, 10 firari sanığın dosyalarının ise ayrılmasını istedi. (DHA)